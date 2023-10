El serio aviso de Carmen Lomana al equipo de ‘Espejo Público’ tras lo que le han hecho

Carmen Lomana está teniendo que enfrentarse a momentos muy complicados en ‘Espejo Público’ de un tiempo a esta parte. Primero, cuando Pilar Vidal cuestionó la versión del asalto a su casa en Madrid, que se produjo hace unas semanas, y, después, por un encontronazo con ella a cuenta de su físico.

Pilar acusó a la empresaria de llamarle gorda fuera de cámaras el pasado jueves. Al parecer, Lomana hizo un discurso contra lo poco saludable que es tener sobrepeso y, al acabar, espetó un condescendiente «ay, perdona Pilar». Un comentario que la periodista no se tomó nada bien y por el que, incluso, rompió a llorar en directo.

Carmen Lomana defendió que no lo hizo con mala intención y se mostró muy dolida por cómo se estaba tergiversando la realidad. La misma decepción que, como decimos, sintió hace un par de semanas cuando en ‘Espejo Público’ pusieron en solfa su testimonio sobre el atraco.

En ese momento, la aristócrata fue mucho más vehemente en su denuncia pública por el trato que está recibiendo últimamente. «Que esto no es ‘Sálvame’ y que aquí no se viene a destrozar a personas y a ponerlas en entredicho», sentenció alto y claro. Y es que, efectivamente, la salvamización que ha experimentado el programa de Susanna Griso es evidente desde que ha tomado la dirección Alberto Díaz, exdirigente de ‘Sálvame’.

Tras la tormenta, este domingo, Carmen Lomana ha publicado en su Instagram una foto de su vestuario del viernes en ‘TardeAR’, donde también está apareciendo como colaboradora puntualmente. «El viernes en TardeAR fue un bonito programa para terminar la semana», ha escrito junto a la instantánea.

Sin embargo, una seguidora le ha comentado lo siguiente: «Muy bien Carmen con Ana Rosa en TardeAR. Pasa de Espejo Público, por favor, te tratan fatal. Hazme caso, totalmente injusto». Y la respuesta de Lomana ha sido muy sorprendente, siendo un aviso al equipo del magacín de Griso: «Yo he trabajado muy feliz en Espejo Público hasta ahora. Si no me respetan, por supuesto que no merece la pena».