Carmen Lomana se planta en ‘Espejo Público’: «Esto no es ‘Sálvame’ a destrozar personas»

Carmen Lomana, como colaboradora que es, ha acudido este martes al plató de ‘Espejo Público‘ para contar el asalto que sufrió el pasado domingo en su domicilio de Madrid a manos de dos encapuchados. Sin embargo, como ya sucedió ayer con Pilar Vidal, sus compañeros han puesto en entredicho su relato y le han acusado de magnificarlo.

Por ejemplo, no cuadraba la cantidad de policías que intervinieron. La empresaria asegura que fueron alrededor de diez, pero en el atestado policial al que ha tenido acceso el programa de Susanna Griso figuran solo dos agentes. También han puesto en cuestión esa valentía con la que ella dice haberse encarado a los asaltantes.

«Es muy desagradable todo esto que me estáis diciendo«, ha protestado Carmen Lomana ante el arrinconamiento que estaba sintiendo por parte de compañeros como Laura Fa o Miquel Valls. No obstante, ha sido al volver a escuchar cómo Pilar Vidal ponía en duda su testimonio cuando ha explotado fuertemente. «Que esto no es ‘Sálvame’ y que aquí no se viene a destrozar a personas y a ponerlas en entredicho y, si no me creéis, es vuestro problema», ha sentenciado.

«Esta es la opinión de Pilar con su nombre y su apellido. No quiero que pienses que esto es la opinión del programa ni de la gran mayoría», ha tratado de calmarla Gema López. «Nos hemos portado muy bien contigo. Te escribió el director, te escribimos los compañeros dándote ánimos», se ha defendido Miquel Valls.

«Con los primeros que hablé fue con vosotros, porque llevo muchos años en este programa ‘Espejo Público’ y os tengo un cariño especial», ha comentado Lomana, visiblemente decepcionada con sus compañeros por no sentirse arropada ni valorada pese a su generosidad de atenderles en un momento complicado para ella.

Acto seguido, Pilar Vidal ha entrado en directo y, lejos de retractarse y suavizar, ha vuelto a poner en solfa a Carmen Lomana y a insinuar que está agrandando la historia: «Yo no soy una desalmada, una cosa es que no seamos amigas, pero tengo alma. En cuanto supe que no le había pasado nada dije: ‘mucho mejor’. Yo lo único que considero es que desde que pasó, inconscientemente va añadiendo datos o quitando datos. En todo momento nos dijeron que fueron dos policías, no diez».