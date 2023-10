Pilar Vidal se derrumba en ‘Espejo Público’ por lo ocurrido tras las cámaras: «No lo tolero»

Pilar Vidal y Carmen Lomana han vuelto a tener un bronco rifirrafe en ‘Espejo Público‘. Sin embargo, en esta ocasión el motivo ha sido mucho más delicado. El origen ha estado en la reunión de contenidos. Al parecer, la empresaria había hecho un discurso contra el sobrepeso fuera de cámaras y, al acabar, había soltado un «ay, perdona, Pilar».

Un comentario que Pilar Vidal no se ha tomado nada bien y que ha sido considerado como un ataque velado por su estado físico. «Me ha llamado gorda, que lo sepa toda España. La señora Carmen Lomana que va de paz y súper educación me ha llamado gorda. Lo has hecho a propósito, lo ha visto todo el mundo», ha clamado la tertuliana mientras Lomana negaba haberlo hecho a conciencia.

«Tú no sabes si detrás de cada persona que tiene sobrepeso hay un problema hormonal, de salud mental o de medicación. Entonces, como no lo sabes, como vives en tus mundos de yupi», ha proseguido Pilar Vidal, muy crítica y tremendamente dolida con su compañera de programa. «Yo no te he insultado, no mientas, no vengo aquí a discutir«, le ha frenado Carmen, a punto de dejar el plató.

«Imagínate que estamos hablando de gente mayor y digo ‘ay, perdóname Carmen'», ha planteado Pilar. «Pues muy bien, yo no tengo ningún complejo», le ha replicado la aristócrata. «Es un problema de salud y tú insultas a la gente que está enferma«, le ha acusado sin tapujos la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’.

«No me hace ninguna gracia. Hay gente aquí que sí me conocéis y sabéis cuál es mi problema. Yo nunca he estado así, he tenido un problema, que no lo voy a contar aquí, y ahora estoy poniendo solución», ha defendido una Pilar Vidal muy tocada con la situación. «A la única persona que le consiento que me lo diga, y me duele muchísimo, es a mi madre, que es la primera que me lo dice. Solo lo consiento a ella. Al resto, a nadie, pero porque yo no lo hago. No se me ocurriría ni con las delgadas ni con las gordas ni con las más guapas o feas. Me puedo meter con la opinión del alguien o con el acto de alguien, pero nunca con el físico. No, jamás«, ha añadido tajante.

En ese momento, al hablar precisamente de su madre, Pilar Vidal se ha derrumbado como nunca: «Mi madre es la persona que más quiero y es la que más me lo dice. Es muy crítica conmigo y sé que lo hace porque me quiere. A veces discuto mucho con ella y estamos sin hablarnos un rato. Es a la única persona a la que se lo acepto porque sé que me quiere. Al resto no lo voy a tolerar ni para mi ni para nadie, porque no sabes lo que hay detrás y el daño que puedes hacer».

«Yo no me he metido contigo. Lo siento y perdona, porque yo precisamente te he perdido perdón por si el argumento que estaba yo dando sobre si no era saludable tener demasiada grasa te podía molestar. Además, yo siempre he pensado que eras una persona que llevabas bien lo de los kilos», se ha excusado Carmen Lomana. Sin embargo, esas disculpas públicas no han llegado a buen puerto porque Pilar Vidal ha advertido: «Ahora sí que estamos alejadas, en las antípodas».