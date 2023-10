El padre de Luitingo hace esta insinuación contra la organización de ‘GH VIP’: «Estamos viendo cosas…»

El comportamiento de Luitingo dentro de la casa de ‘GH VIP‘ está en boca de todos. El concursante ha vivido un sugerente acercamiento a Jessica Bueno durante los últimos días. Una actitud que no ha pasado inadvertida en plató donde Pilar Llori ha sido la principal damnificada, aunque no la única puesto que el padre de Luitingo no ha pasado por alto dichas imágenes.

En concreto, el reality ha hecho alusión a la complicidad entre Jessica y su hijo. De hecho, la modelo no ha dudado en llorar desconsoladamente tras la marcha de Luitingo hacia la sala de expulsión. Precisamente después de ello, el padre de Luitingo no ha podido contenerse y ha cargado duramente contra la organización por el tratamiento que el programa le estaría dando a las imágenes de su hijo.

El voraz ataque del padre de Luitingo

«Lo que digo es que estamos haciendo de una cosita así un mundo», ha clamado fuera de sí. Acto seguido, ha continuado diciendo: «Tú has dicho que le ha buscado él y da la casualidad de que Jessica estaba a la izquierda, que no le ha buscado. La ha mirado, le ha dado un abrazo de una amiga y le ha dado un beso en el hombro. Creo que tampoco es malo, ¿no?». Un pronunciamiento en clara referencia a la despedida de Luitingo y Jessica.

«Es que ya estamos viendo cosas que se están sacando de contexto aquí porque vamos», ha vuelto a denunciar el padre y defensor de Luitingo, insinuando que la organización de ‘GH VIP’ estaba manipulando la situación. «Esto te lo compro porque a lo mejor en directo pues mira, pero para salir de dudas también tenemos vídeos Sele, que aquí hay un 24 horas», le ha espetado la presentadora.

Un argumento que ha provocado la ira de Sele: «Es que luego queremos igualdad las mujeres con los hombres y eso es así, es amistad y no amor». Finalmente, Marta Flich ha concluido defendiendo el papel del programa: «Esto es un reality donde tenemos vídeos 24 horas al día, solo hay que mirar, solo hay que verlo».