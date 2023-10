El comunicado del proyecto de Karina tras abandonar ‘GH VIP’ entre acusaciones de montaje

El abandono definitivo de Karina de ‘GH VIP 8’ tras solo 25 días de concurso la ha puesto en el centro de la diana. La existencia de un espectáculo programado de la artista para el próximo 7 de noviembre provocaba que muchos usuarios de las redes e incluso colaboradores del debate señalaran un posible complot de Karina para abandonar el concurso y así poder realizar el espectáculo, algo por lo que Ion Aramendi tenía que pronunciarse.

«Quiero aclarar otra cosa que os he dicho. No somos ajenos a las cosas que decís en redes. Otra cosa que estáis diciendo, que si es un abandono premeditado y es precipitado, quiero que Carlos nos responda claramente. ¿Eso es así o no?», le preguntaba Ion Aramendi al exmarido de Karina, que aclaraba: «No hay una fecha porque el que está hablando con el teatro soy yo. Estaba programado para noviembre y diciembre y al entrar en ‘GH’ fue el teatro el primero que dijo: «Oye Carlos, ¿qué hacemos? ¿Esperamos o no esperamos?». Y yo les dije: «Vamos a esperar porque esto no se puede predecir».

No obstante, el hecho de que siguieran existiendo entradas a la venta del espectáculo de Karina para el 7 de noviembre provocaba que muchos espectadores no se acabaran de creer las explicaciones. Por este mismo motivo, el equipo organizador del espectáculo ha publicado un comunicado donde aclara lo sucedido.

El ex marido de Karina: no teníamos fecha para el proyecto. #GHVIPDBT4



El proyecto: pic.twitter.com/7cd8aZUHnS — • TodoSalseO • (@TodoSalseos) October 8, 2023

«Lamentamos las molestias que pueda ocasionar este cambio»

Los productores del espectáculo de Karina han anunciado el cambio de fechas de los meses noviembre y diciembre a enero y febrero. Aunque lo han anunciado ahora, respaldan las explicaciones del exmarido de Karina: «Pese a que este cambio de fechas estaba ya previsto y acordado por las partes debido a la mencionada participación de Karina en el programa, la modificación de fechas en el sistema de ventas no ha podido realizarse hasta hoy, 9 de octubre, debido a las gestiones administrativas y operativas correspondientes».

«Aquellas personas que hayan adquirido entradas para ver ‘Yo soy Karina’ serán contactadas en los próximos días para gestionar cambio o devolución de sus localidades. Lamentamos las molestias que pueda ocasionar este cambio. Deseamos agradecer al público de Karina su comprensión», acaban subrayando en el comunicado que han difundido a través de sus redes sociales.