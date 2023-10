El angustioso momento que se presenció en ‘La Voz’ durante las cuartas audiciones

Estamos acostumbrados a ver a los coaches de ‘La Voz’ de buen rollo. Por eso a todos nos ha impactado verles como les hemos visto durante la nueva entrega de ‘audiciones a ciegas’ que Antena 3 ha emitido este viernes 6 de octubre. Malú, Antonio Orozco, Luis Fonsi y Pablo López han protagonizado un angustioso momento al rechazar a uno de los concursantes.

Se trata de Mike Arenas, para el que este programa no es nuevo. Pues ya estuvo en ‘La Voz’ de Colombia, su país de origen, hace ahora 10 años. Él mismo recuerda que «era joven y me faltaba experiencia. Perdí en las batallas, pero me cambió la vida». Ahora, a sus 35 años, está afincado en España desde el 2020, por lo que ha vuelto a probar suerte en nuestro país suerte frente a los cuatro coaches, por los que siente auténtica admiración.

«Sé que se van a girar los cuatro, estoy segurísimo», vaticinaba el concursante, quien ha elegido ‘Perfect’ de Ed Sheeran para intentar impresionar a los jueces. Sin embargo, sus predicciones no se cumplían y ninguno de los coaches pulsaba el botón. Malú le explicaba que el motivo es que no les terminaba de encajar: «Esto para nosotros es una de las partes más complicadas. Por supuesto, para ti también. Tienes que subirte ahí, hacer tu canción, aguantar los nervios…».

El desconsuelo de Mike Arenas ante el rechazo de los jueces

«Has cantado muy bonito, con algún descontrol de afinación. Me gustaría volver a verte por aquí y que nos puedas enseñar realmente quién eres», ha añadido la cantante. En un principio, el concursante parecía haberse tomado la valoración con filosofía, hasta el momento en que Antonio Orozco intentaba animarlo diciéndole que «yo podría matar a alguien por tener tu voz».

Ante esto, Mike preguntaba con ironía: “¿quién quiere morir?”, a la vez que se fundían en un fuerte abrazo. Fue en ese preciso instante cuando el chico no puedo evitar derrumbarse, y ha todo a llorar desconsoladamente: “Yo quería esto mucho, yo quería esto mucho”, repetía insistentemente al tiempo que los coaches se levantaban para intentar consolarle.

El angustioso momento de los coaches de ‘La Voz’

«Aquí pasan cosas, hazme caso», le decía Pablo López, recordándole que ‘La Voz’ es una plataforma enorme para que pueda relanzar su carrera artística, ya que lo ven muchas personas de la industria musical. Pese a esto, en el backstage, seguía martirizándose: «Mal, muy mal. Fatal. Estoy muy decepcionado de mí mismo. Pensaba que iba a hacerlo bien».

Cuando el concursante ha abandonado el escenario, los cuatro coaches han permanecido en el centro del plató abrazados, tratando de consolarse los unos a los otros. Y es que para ellos no es plato de buen gusto decirle a un concursante, y más a un concursante con tanta ilusión como Mike, que no pasa a la siguiente fase.

Por suerte para él, las segundas oportunidades existen en ‘La Voz’. Tal y como le ha sugerido Miriam Rodríguez, Mike Arenas podría acogerse a la opción de ‘El regreso’. De tal forma, el colombiano podrá volver en algún momento de la edición para intentar que los jueces se den la vuelta.