Jorge Salvador detiene ‘El Hormiguero’ y clama así contra Pablo Motos: «Basta ya»

Pablo López fue el invitado estrella de ‘El Hormiguero’ este miércoles. El cantante volvió a reencontrarse con Pablo Motos para hablar de su última gira, con la que celebra sus más de diez años en la música. Sin embargo, entre anécdotas y bromas, Jorge Salvador acabó interrumpiendo la entrevista del cantante. El productor del programa no aguantó más el tono de la conversación y acabó pidiéndole al presentador y al invitado que parasen.

Pablo López compartió con Motos una gran variedad de historias disparatadas durante su paso por ‘El Hormiguero’. Desde quedarse dormido mientras come en los aviones, a cómo llegó a dormir en la mesa electoral de un ayuntamiento. Pero lo que más sorprendió fue un sueño que tuvo con uno de los miembros del programa. «Tu has soñado con Jorge Salvador», comenzó adelantado Motos.

Con música de tensión, y un cruce de incómodas miradas entre el productor y el cantante, Pablo López comenzó a explicarse. «He soñado en estos días que Jorge era coach de ‘La Voz’. Entonces, lo típico, estoy con Malú, Luis Fonsi y estamos de risas, pero los días que en mi sueño viene Jorge es como ‘mierda ya está este…'», reveló el cantante entre risas del público. Y aunque Jorge Salvador se lo tomó con humor, poco a poco se iría cansando.

Jorge Salvador: «Eres un idiota, basta ya»

«¿Pero tú eres coach o cantas?», preguntó Salvador desde su asiento, intentando llevar la situación con la mejor actitud posible, a pesar de las burlas del resto de la mesa. «Me da miedo tío», insistió López, que confesó haber tenido el mismo sueño en dos ocasiones. Pero fue una de las hormigas la que comenzó a molestar al productor cuando continuó con la broma.

Jorge Salvador, a punto de abandonar ‘El Hormiguero’

«Yo sueño a veces que de repente está Jorge Salvador tumbado desnudo», comenzó a relatar Petancas antes de ser interrumpida por Jorge Salvador, que se levantó de su asiento muy enfadado. «Eres un idiota. Basta ya. ¡Ya está bien!», exclamó el miembro del equipo de ‘El Hormiguero’, que no estaba dispuesto a dejar que siguiesen riéndose de él. «El tema ha terminado, que siga la entrevista por favor», espetó Salvador. Sin embargo, la marioneta no se detuvo.

«¿Es tuya la frase recurrente de ‘si en el programa algo lo rompe, rómpelo’? Pues se acaba de romper», contestó Pablo Motos ante las réplicas de su productor, que permaneció sentado escuchando las burlas. «Ahora mismo tú lo estás pasando un poquito mal pero nosotros lo estamos pasando de puta madre», insistió el presentador. Entonces, la hormiga continuó con su historia.

«Está Jorge desnudo, y resulta que me miro y tengo como una bata y de repente miro el cartel y pone ‘Depilaciones Petancas’… lo tengo que depilar y no sé por dónde empezar», siguió contando la marioneta mientras Jorge Salvador parecía cada vez más incómodo. «Ya está bien», volvió a exclamar el productor, pero Pablo Motos tenía una última sorpresa preparada para su compañero.

A su manera, @PabloLopezMusic le canta a Jorge Salvador su canción #PabloLópezEH pic.twitter.com/lBHB3gFU3j — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 6, 2024

«¿Pablo me sigues en una idea loca? Esto es algo que surge a última hora», señaló el conductor de ‘El Hormiguero’ justo antes de pedirle a Pablo López que hiciese su propia versión del tema que Leonardo Dantés le dedicó a Jorge Salvador. «¡Si hombre sí, no, no, no, déjalo tranquilo hombre!», gritó Jorge levantándose de su silla para abandonar el plató entre gritos del público. Sin embargo, acabó escuchando la versión del malagueño de la canción.