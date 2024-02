Marc Márquez se planta en ‘El Hormiguero’ y avisa a Pablo Motos: «No me hagas hablar de ti»

Álex Márquez y Marc Márquez fueron las estrellas invitadas de este miércoles en ‘El Hormiguero’. Los hermanos más famosos del mundo del motociclismo acudieron a su cita con Pablo Motos para hablar de esta nueva temporada de MotoGP. Y aunque al principio encajaron bien las bromas del presentador, hubo un momento en el que el mayor de los hermanos se tuvo que plantar por los comentarios de Motos.

Los hermanos vuelven a compartir equipo, esta vez en el Gressinni Racing Ducatti, y el presentador no perdió la oportunidad de preguntarles por la experiencia de trabajar juntos. «¿Sois compañeros o rivales?», comenzó cuestionando Motos a los hermanos. Y es que Marc, la nueva incorporación al equipo, ya había advertido al presentador de que su hermano no estaba dispuesto a cederle el lado derecho. «Esto puede joder una relación», confesó el mayor de los hermanos.

«Ahora tú eres el nuevo, no te ofendas», señaló el comunicador a Marc, que pronto explicó que había «avasallado» a preguntas a su hermano menor sobre el equipo al que entraba. Entonces, el conductor de ‘El Hormiguero’ preguntó a Álex si le había gastado alguna novatada a su hermano mayor. «Estábamos en Qatar, y cumplió 31 años…», comenzó a explicar el piloto más joven antes de ser interrumpido por Motos. «Te veo jubilándote», señaló el presentador del programa. Algo que no sentó muy bien al invitado.

Marc Márquez dice ‘basta’ a los comentarios de Pablo Motos

«Aún no, aún no», apuntó el invitado entre las risas del público, que no dejó pasar el sonado zasca de Motos a su invitado. «Te veo jugando al dominó», insistió el presentador de ‘El Hormiguero’. Fue entonces cuando Marc plantó cara al comunicador y se plantó contra sus insinuaciones. «No me hagas hablar de ti», espetó el piloto, que se llevó también una ronda de carcajadas por parte de los presentes, que no daban crédito ante la guerra de pullas.

Álex Márquez y Marc Márquez en ‘El Hormiguero’

Tras una ronda de risas, con Álex Márquez a un lado disfrutando del espectáculo, Motos se disculpó finalmente por sus comentarios. «Touché, touché», insistió el presentador de Antena 3, visiblemente avergonzado por el zasca que le había propinado el piloto de MotpGP. Entonces, el hermano menor procedió a contar la historia de lo que ocurrió cuando le dieron la bienvenida a Marc Márquez al equipo de Ducatti, sin más risas o bromas de por medio.

«Cumplió 31 y le regalamos unas cremitas antiarrugas, porque a partir de los 30 hay que cuidarse», reveló el menor de los hermanos, que dio pie a Motos para seguir con su ronda de burlas. «Claro… las patas de gallo», señaló el comunicador, que estaba dispuesto a seguir provocando a su invitado. Sin embargo, Marc hizo oídos sordos y contó su versión de la historia. «El equipo nuevo, digo no me harán nada… pues tartazo en la cara», explicó el mayor de los hermanos, que zanjó su cruzada con el presentador en ese momento.