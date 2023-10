Cristina Pardo desmiente alto y claro el bulo viral que propaga la ultraderecha: «Esta gente…»

Cristina Pardo ha sido víctima de un bulo viral propagado por sectores ultraderechistas por un comentario que se escuchó este martes en ‘Más vale tarde’. Así, la presentadora de La Sexta ha sido vilipendiada tras atribuirle unas palabras que se colaron durante una conexión con un reportero en Israel y que nunca empleó ella.

‘Más vale tarde‘ conectaba este martes con Amador Guallar, enviado especial de la cadena a Tel Aviv para dar la última hora sobre los ataques de Hamás contra Israel. Y el corresponsal relataba masacre perpetrada en el kibutz de Kfar Aza, una de las comunidades más próximas a Gaza.

Guallar aseguró entonces que «un grupo de periodistas que se ha internado con una comitiva del ministerio de defensa han descrito unas escenas dantescas, donde han encontrado multitud de cuerpos asesinados, acribillados y 40 bebés decapitados». Y en ese momento se escuchaba por un micro abierto decir «cuenta lo de los bebés». Sin embargo, muchos interpretaron que lo que se decía era «corta lo de los bebés» y que era Cristina Pardo la que lo decía.

Tras el revuelo generado, Cristina Pardo estallaba este miércoles en su cuenta de «X» aclarando lo sucedido. «Estábamos intentando confirmar la noticia de los bebés. Al escuchar al corresponsal, decimos: ‘Él cuenta lo de los bebés», empieza diciendo la presentadora. No hablábamos con Iñaki. Ni siquiera soy yo la que habla. ¿No os da vergüenza?», añadía.

Estábamos intentando confirmar la noticia de los bebés. Al escuchar al corresponsal, decimos: "Él cuenta lo de los bebés". No hablábamos con Iñaki. NI SIQUIERA SOY YO LA QUE HABLA. No os da vergüenza? @wallstwolverine @Francis59108531 @WillyTolerdoo https://t.co/U2dSBhEiD0 — Cristina Pardo (@cristina_pardo) October 11, 2023

Cristina Pardo se dirige a Hermann Tertsch y desmonta su bulo

Pero lejos de dejar ahí la polémica, y harta de que se la utilice desde ciertos sectores para señalarla, Cristina Pardo no dudaba en dirigirse en directo en ‘Más vale tarde’ a Hermann Tertsch por ser uno de los que propagó el bulo. «Hay que aclarar algo que se ha hecho viral por parte de algunas personas relacionadas con la ultraderecha como Hermann Tertsch. Porque ayer al inicio de este programa estábamos intentando confirmar que Hamás había decapitado a esos 40 bebés, una información que como nos acaba de decir este portavoz de las fuerzas de defensa de Israel, el ejército de Israel nunca ha llegado a confirmar», remarcaba la presentadora.

«Y entonces entró nuestro corresponsal desde Tel Aviv y el contó que según algunos medios se había producido esa decapitación. Y aquí se oyó una frase de fondo. Vamos a escucharlas y luego le explicamos el por qué», aseveraba Cristina.

«Como verán ustedes apenas se aprecia lo que se dice. Y entonces esta gente vinculada con la ultraderecha decidió que esa era yo ordenándole a Iñaki que cortara lo de los bebés y se lio la mundial. Ahora me llaman Herodes. No era yo, yo no estaba ordenándole a Iñaki corta lo de los bebés. Y la frase que se pronunciaba en este plató era ‘mira, el cuenta el de los bebés’. estábamos intentando confirmar la noticia. Aquí no se dan las noticias que quiere Hermann Tertsch, se dan las noticias que intentamos confirmar en la medida de lo posible», sentenciaba Cristina Pardo.

Por su parte, Iñaki López le lanzaba un dardo al periodista vinculado a la ultraderecha. «Igual Tertsch estaba tuiteando desde un bar, pero los demás desde luego no tenían ni idea de lo que estaban diciendo. Son cosas que ocurren y así se lo hemos contado», concluía el presentador.