Chenoa dice lo que piensa de Aitana tras todas las críticas: mayor claridad imposible

Chenoa ha sido una de las últimas en pronunciarse sobre la polémica en torno a Aitana por el cambio de registro que ha experimentado en su nueva gira. La cantante de ‘Operación Triunfo’ ha sido linchada por unos shows que han sido tildados de demasiado sensuales y no aptos para niños menores.

Ante todas esas críticas, la aludida ha dado una réplica incontestable en el último evento en el que ha reaparecido. «Yo estoy muy bien, es una polémica que no debería ni existir ni haber existido. Para empezar, tenéis que venir al show para saber lo que hay detrás. Yo soy una artista que estoy creciendo y eso se refleja en todo lo que hago y, al final, mis shows son para todos los públicos, pero no es un show infantil. Yo no hago cantajuegos. Tengo muchas cosas en mi vida como para que me afecte algo que es bastante desmesurado», sentenció ante la prensa.

«Demuestra un poco la sociedad en la que vivimos a día de hoy y me preocupa, pero a la vez también me hace muy feliz porque he visto a muchísima gente salir a defender lo que ocurrió», añadió Aitana al tiempo que se vanaglorió del éxito arrollador que ha cosechado en los primeros conciertos de su gira: «Estoy muy contenta porque todos los conciertos se han llenado».

Al hilo, en el programa ‘Vamos a ver’ de Telecinco se han recogido algunas muestras de apoyo de compañeros de profesión. La principal, la de Chenoa, que no ha podido ser más inapelable en sus palabras: «Está bien, dejad a la gente crear. Ella igual le apetece, por qué no». «Yo creo que a lo mejor son los padres los que han cometido el error de no haberse informado bien del cambio que había hecho Aitana», ha opinado Ana Guerra por su parte.

A Chenoa y a Ana se han sumado Alfred García, Antonio José y Vicco. «Creo que es una mujer muy valiente porque no todo el mundo puede hacer lo que ella hace»; «cada uno es libre de expresar sus sentimientos y expresar su arte como considere»; «para mí es una obra de arte y yo la apoyo al cien por cien», han respondido respectivamente ante los micros.