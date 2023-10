Avance semanal de ‘Amar es para siempre’ del 9 al 13 de octubre con la ruptura de Román y Alicia

‘Amar es para siempre‘ continúa su periplo en las sobremesas de Antena 3 antes de despedirse definitivamente de la audiencia tras once años en antena. Pese a haber perdido el liderazgo con ‘La Promesa’, la ficción ahora compite contra ‘La Moderna’ y ha recuperado el dominio de su franja.

Esta semana, Antena 3 dará descanso a ‘Amar es para siempre’ el próximo jueves 12 de octubre con motivo del día de la Hispanidad. Así, la serie dejará su hueco al multicine al tratarse de un día festivo.

‘Amar es para siempre’ asistirá esta semana a la salida de la cárcel de Silvia. Mientras Crespo intentará obligar a Elena para que haga recapacitar a Román sobre la decisión tomada, pero el contable no está dispuesto a darse otra oportunidad con Alicia. Quien sí quiere empezar su gran historia de amor es Lola. La modista se decide por Román y, por fin, dejan los miedos atrás.

¿Pero qué va a pasar durante toda la próxima semana en la serie protagonizada por Itziar Miranda, Manu Baqueiro, Anabel Alonso, entre otros? Pues si no puedes esperar, en El Televisero te avanzamos las tramas más importantes de todos los capítulos de ‘Amar es para siempre’ del 9 al 13 de octubre que se emite en Antena 3 de lunes a viernes a las 15:45 horas:

Capítulo 2727 de ‘Amar es para siempre’ – Lunes 9 de octubre

Después de compartir su primera noche juntos, Pelayo y Marisa se encuentran en una nube de felicidad. Ambos celebran que el destino, y más tarde la intervención de Marcelino, conspiraran para hacer posible este maravilloso encuentro. Aunque Marisa debe regresar a Salamanca, ambos prometen mantener viva su relación. Mientras tanto, Quintero no puede evitar que los recuerdos de lo que vivió con Silvia resurjan con fuerza en su mente y en su corazón. Benigna, por su parte, se propone revitalizar la Asociación de Comerciantes del barrio.

En el taller, el ánimo de Victoria no es el mejor después de que Galerías Preciados haya rechazado su innovadora propuesta. Minutos después, aparece Elena para tomar las riendas de los nuevos diseños que serán entregados a los populares almacenes, unos modelos más asequibles con los que Victoria no está de acuerdo. Esto desencadena nuevamente un enfrentamiento entre madre e hija en el taller, situación que se agrava aún más cuando Federico hace su aparición y humilla públicamente a su propia hija.

En cuanto a Isidro, el policía ha tomado una decisión respecto a Valeria, no desea retroceder, prefiere mirar hacia el futuro. ¿Quizás con Sofía? Por su parte, Rafa también ha tomado una decisión: no acompañará a Osvaldo en su viaje a París.

Sin embargo, quien se encuentra en una encrucijada es Alicia. La abogada está sumida en un mar de lágrimas después de su ruptura con Román y busca consuelo en Victoria. Ambas escuchan a Chimo comentar con Claudia que Román está enamorado de Dolores. Alicia corre a los brazos de su padre, quien, después de presenciar la humillación de su hija, está decidido a tomar medidas al respecto. Crespo exige a Elena que averigüe quién es la mujer por la que Román ha dejado a Alicia y que resuelva la situación.

Por su parte, Manolita está preocupada por Gala y pide ayuda a Carlos a fin de persuadirla para que retome sus estudios. Sin embargo, la joven superdotada no recibe bien esta sugerencia y se enfada con Carlos, llegando incluso al punto de no querer pasar la noche con él en el estanque. Y mientras Daniel encuentra un testigo en México para demostrar la inocencia de Silvia, Sofía descubre a través de una carta, que Ángela sufrió una violación y Ester es el fruto de ese abuso.

Capítulo 2728 de ‘Amar es para siempre’ – Martes 10 de octubre

La decisión de Román divide a los Quevedo en ‘Amar es para siempre’, mientras él decide apostar por Lola, por su felicidad. Victoria admira la valentía de su hermano, pues ella no ha sido capaz de dejarlo todo para iniciar una nueva vida con Diana en Londres. Malena, por su parte, celebra la decisión de su hermano.

Y mientras Benigna y Peñalara vuelven a levantar las armas debido a la reapertura de la Asociación de Comerciantes del barrio, Gala decide hacerse respetar por Manolita, a la que deja muy claro que ella es la única dueña de su vida. Manolita insiste en aconsejar a la joven sobre lo que debe y no debe hacer con su vida, pero Gala se mantiene firme y también le da la oportunidad a Carlos de redimirse.

Respecto a Sofía, ha pasado la noche en el King’s, destrozada por la impactante revelación en la carta de Ángela. Sofía acaba confesando a Isidro el terrible secreto de su amiga fallecida y le pide ayuda para seguir investigando la muerte de Ester y hacer justicia. El policía promete que permanecerá a su lado. En cuanto al caso de Silvia, todo parece solucionarse para ella. Benigna y Pelayo son los primeros en enterarse de que muy pronto será puesta en libertad. Sin embargo, Daniel oculta algo.

Quien parece no ocultar con quién se siente cómoda es Malena, que vuelve a disfrutar de la complicidad de Pelayo sin saber que se trata de su bisabuelo. La jovencita confiesa que Román ha roto su compromiso con Alicia y eso es algo que inquieta a Pelayo, conocedor de los sentimientos de Dolores hacia el contable.

Y hablando de Dolores, la costurera se prepara para vivir uno de sus momentos más incómodos cuando, en el taller, Alicia no duda en enfrentarse a ella, a quien acusa de ser una cazafortunas y tener un plan perfectamente establecido desde el principio para atrapar a Román. Con este encuentro, si Elena tenía alguna duda sobre la mujer de la que se había enamorado su hijo, desde este momento quedan disipadas. Más tarde, Elena intenta hacer recapacitar a su hijo para que reconsidere su compromiso con Alicia, pero no consigue nada, Román tiene muy clara su decisión de no vivir en una mentira.

En paralelo, tras la valiente decisión de Román, Victoria ha preparado la maleta, dispuesta a lanzarse y comenzar una nueva vida junto a la mujer que ama, Diana, en Londres. Sin embargo, después de un doloroso enfrentamiento con Federico, cuando llama a la modelo para comunicarle sus intenciones, ya es tarde. Diana parece haber pasado página y Victoria queda destrozada.

Finalmente, mientras Rafa triunfa con su actuación en el King’s, el amor también sale vencedor en el taller. Román confiesa a Lola que ha roto su compromiso con Alicia, dispuesto a apostar por ella. Entonces, Dolores comprende que ya no puede seguir callando, ha llegado el momento de la verdad.

Capítulo 2729 de ‘Amar es para siempre’ – Miércoles 11 de octubre

Lola comienza su relato y parece dispuesta a confesar toda la verdad a Román, pero solo revela que está casada y que decidió escapar de un matrimonio infeliz, cargado de discusiones e infidelidades. Mientras, desesperada, Sofía acaba aceptando la propuesta de Isidro: pedirán a la policía que reabra el caso de la muerte de Ester.

A la mañana siguiente, en casa de los Gómez, Lola confiesa a su abuelo el encuentro de la pasada noche con Román. La costurera ha tomado la decisión de guardar silencio por el bien de Román y especialmente de Malena. La conversación se ve interrumpida por el regreso de Marcelino. Durante el desayuno en casa de los Quevedo, el ambiente está enrarecido. Malena sufre las consecuencias del cisma familiar y Elena le prohíbe pasar fuera su cumpleaños al coincidir con el aniversario de la muerte de Mario.

Mejor amanecer tiene la pareja formada por Gala y Carlos tras su noche romántica bajo las estrellas, aunque es el momento de volver a la realidad. Manolita y Gala se disculpan mutuamente cuando Carlos descubre, gracias a Benigna, que solo falta un día para el cumpleaños de Gala. ¡Beni pretende organizar una gran fiesta!

En paralelo, la policía ha denegado a Isidro y Sofía reabrir el caso de la muerte de Ester, así que ahora están solos en la investigación. Pronto encuentran una pista en el correo de Iván. Y mientras en el taller, Chimo se inspira en las revistas de cotilleos para captar clientes, en el club, Victoria se reúne con Alicia, a la que ofrece todo su apoyo tras la ruptura con Román.

Volviendo al taller, Elena trata de obtener una confesión de Román y descubrir si es una de sus empleadas la mujer que le ha robado el corazón. Pero el joven Quevedo se muestra hermético, tanto como en su cara a cara con Alicia, a la que se niega a confesar su infidelidad con Dolores. Por otro lado, Silvia sale de la cárcel con la firme intención de alargar su estancia en España.

Capítulo 2730 – Viernes 13 de octubre

Tras el descanso del jueves, ‘Amar es para siempre’ vuelve a su cita habitual el viernes. Marcelino, Lola, Román y Malena, tienen un encuentro fortuito de buena mañana frente a ‘El Asturiano’. Al final, con el beneplácito de Malena, Lola y Román acaban yendo juntos al trabajo. Mientras, Silvia, ya en libertad, se reencuentra con la gente del barrio. En el despacho del supermercado, la ahora abogada se pone al día con Manolita y Benigna, a quienes pregunta sobre Justo, descubriendo así la mala racha que ha pasado.

En paralelo, Quintero descubre que Isidro sigue investigando por su cuenta el caso de la muerte de Ester. El policía explica a su abogado y amigo que la policía se ha negado a reabrir el caso pese a que ahora saben que Iván mintió en su declaración sobre lo que hizo aquella fatídica noche. Isidro y Sofía se proponen dar con el coche de Iván, pero sus primeras pesquisas resultan infructuosas. Después, Quintero se siente humillado por Daniel al descubrir que conoce sus problemas económicos.

En el taller, la publicación de un diseño de Victoria supone una tregua con sus padres, aunque probablemente no será por mucho tiempo. Más tarde, Claudia y Chimo se entregan a la pasión tras conseguir que Amalia Cánovas sea clienta de Confecciones Quevedo.

Finalmente, mientras Gala y Carlos hacen oficial su romance en el supermercado durante la fiesta de cumpleaños sorpresa, Román cita a Lola en el King’s. Allí, ambos deciden apostar por su relación, por su amor. Un apasionado beso sella su comienzo.