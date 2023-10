Avance ‘Pecado Original’, capítulos del 30 de octubre al 3 de noviembre: Halit lo da todo por Leyla

‘Pecado original‘, la serie turca diaria de Antena 3 continúa su periplo en las tardes de la cadena de Atresmedia junto a ‘Amar es para siempre‘. La serie turca compite desde hace unas semanas con ‘La Moderna’ y ‘La Promesa’.

No obstante, cabe señalar que esta semana ‘Pecado Original’ sufrirá un parón en su emisión pues el miércoles 1 de noviembre faltará a su cita diaria con los espectadores. Y es que con motivo del día de Todos los Santos, Antena 3 ha decidido sustituir tanto ‘Amar es para siempre’ como la ficción turca por cine.

En capítulos anteriores de ‘Pecado original’, Yildiz ha hecho todo lo posible por separar a Halit de Leyla, pero ninguna jugada le cuadró para terminar de lograrlo. De forma incomprensible y sorprendente, acabó recibiendo una oferta para trabajar de presentadora en un canal de televisión. La relación entre Lila y Yigit se rompió para siempre cuando él la dejó tirada en la carretera. Y, como telón de fondo, Sahika y Nadir firmaron una tregua temporal para conseguir emparejar a Leyla y Halit.

¿Qué pasará esta semana en ‘Pecado original’? Si no puedes esperar en El Televisero te contamos todo lo que va a suceder en la serie turca del lunes 30 de octubre al viernes 3 de noviembre a partir de las 17:00 horas en Antena 3:

Avance de ‘Pecado Original’ – Lunes 30 de octubre

Sahika sigue armando con cuidado una telaraña en torno a Leyla, a la espera de que Halit caiga en ella. Zerrin ha empezado a percatarse de la actitud de Halit y su relación con Leyla, lo que le trae malos recuerdos. Y no le falta razón porque Halit ha empezado una relación a escondidas con Leyla. Mientras, Yildiz se preocupa porque Halit cada vez está más distante y solo discuten.

Como respuesta a la redada en el casino, Nadir ha puesto en el punto de mira algunas de las empresas de Halit en las que se han encontrado irregularidades fiscales. Nadir trata de aprovechar el momento para ofrecerle un trato a su rival.

Sahika organiza una cena con Zerrin, para que Lila y Yigit puedan hablar. Los dos se desahogan y terminan rompiendo de mutuo acuerdo. Entretanto, Ender y Kaya han dado un paso adelante en su relación.

Avance de ‘Pecado Original’ – Martes 31 de octubre

Mientras la relación entre Halit y Yildiz se vuelve cada vez más espinosa debido a las evasivas y mentiras de él, la relación con Leyla no para de avanzar. Leyla se reúne con Sahika en su casa nueva, alquilada por Halit, y la pone al día de sus avances: entre ellos, que Halit ha pasado la noche allí.

Aunque la noticia alegra a Sahika, no deja que el entusiasmo les nuble sus objetivos. Le recuerda a Leyla que debe mantener su relación en secreto, puesto que si se expone a la imagen pública, Halit no se divorciará para poder seguir viviendo en la misma casa que Halitcan. Debe continuar trabajando en su relación con Halit hasta convertirse en una parte indispensable de su vida.

Con motivo de su reciente y temporal alianza, Sahika se reúne con Nadir para ponerle al día de las últimas noticias con respecto a Leyla, pero Nadir ya tiene a sus propios espías informándole de todo. Eso no evita que Sahika se muestre curiosa al ver cómo reacciona Nadir al mezclar a Yildiz en todo esto.

Pese a las órdenes de mantenerse con un perfil bajo, Leyla infravalora la capacidad de observación de su alrededor. Cuando Zerrin ve el caro reloj que rodea la muñeca de Leyla, sabe que está pasando algo. En cuanto se lo dice a Ender, ella envía a Caner a seguir a Leyla para comprobar si sus sospechas son ciertas.

Después de su ruptura, Yigit vive un cambio de perspectiva. Les asegura a sus padres que no tienen que seguir casados solo porque él se lo exigiera en un inicio y se disculpa por haber sido tan egoísta. Kaya y Ender no le confiesan lo que ocurrió entre ellos la noche anterior, algo que pone nerviosa a Ender. Kaya le recuerda que ahora pueden ser un matrimonio normal, que no hay nada malo en ello.

Avance del capítulo del jueves 2 de noviembre

Después de comprobar que la actitud de Caner era extraña, Sahika llama a Leyla y le advierte que ha hecho algo que ha despertado las sospechas de los demás y que Caner está siguiéndola. Leyla entra al centro comercial para despistar a Caner, descubriendo que de camino también logró librarse de Emir, quien la seguía por órdenes de Yildiz.

Por su parte, Sahika le cuenta a Ender sobre los rumores que rodean a Leyla: está saliendo con el jefe de finanzas, Faruk. Mientras, Leyla saca a relucir el tema del catálogo con Halit. Le explica que se ha negado porque no le interesa ser famosa, solo llevar una vida tranquila, lo que enamora aún más a Halit.

Cuando Yigit le dice a Sahika que ha hablado con sus padres sobre el divorcio, ella le miente diciéndole que su padre es infeliz y que está sufriendo. Sin embargo, Kaya y Ender le explican a su hijo que van a seguir adelante con el matrimonio porque están juntos. El propio Kaya es quien le asegura a su hermana que no va a separarse de Ender.

Avance del capítulo del viernes 3 de noviembre

Tras descubrir que Nadir guarda en secreto una relación con una mujer casada, Halit está seguro de que esa será su carta ganadora contra su enemigo. Halit se planta en el despacho de Nadir para amenazarle.

En cambio, es Halit el que se ve bajo amenaza. Nadir sabe lo que ocurre entre él y Leyla y no dudará en contárselo a Yildiz si intenta presionarle. Halit se marcha del despacho y evade a su familia para poder ir esa noche con Leyla.

Mientras, Yildiz y Ender hablan acerca de que Emir y Caner no pudieron averiguar nada, pero que corren rumores de que Leyla está saliendo con Faruk, el jefe de finanzas. Esa es una idea que cobra fuerza cuando Ender los ve coqueteando en la sala de juntas, aunque no termina de fiarse del todo, por lo que le pide a su hermano que investigue a Faruk.

Después de escuchar a Erim hablando de lo cansado que está de la vida en la mansión, con Halit siempre de malhumor, Ender advierte a Halit que las cosas deben cambiar o se lo llevará a vivir con ella.