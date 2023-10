Ana Rosa se apunta una exclusiva sobre Daniel Sancho: «Puede dar un vuelco radical al caso»

El caso de Daniel Sancho sigue protagonizando buena parte de las escaletas de los programas de televisión. Es el caso de ‘TardeAR’. Después de que Manu Marlasca consiguiera en exclusiva el testimonio de un hombre que fue agredido por el hijo de Rodolfo Sancho en 2017; ahora el programa de Ana Rosa Quintana ha podido entrevistar en exclusiva al portavoz de la Fiscalía en Tailandia. «La información puede dar un vuelco radical al caso», ha advertido la presentadora.

‘TardeAR’ hacía un repaso este viernes a todo lo que viene recogido en el informe policial del caso de Daniel Sancho y las pruebas encontradas contra Daniel Sancho. «Recordemos que el cadáver de Edwin estaba compuesto de 17 partes, de las cuales ocho han sido encontradas, las otras nueve no. Y una de las partes más importantes, el tórax no ha sido hallada todavía y podría encerrar una posible causa de la muerte», explicaba Manu Marlasca.

Tras ello, Manu Marlasca recordaba la confesión del propio Daniel Sancho en la que reconocía el asesinato de Edwin después de haber tenido un forcejeo. Otras pruebas son las grabaciones de las cámaras y la compra del supermercado. «La compra es la prueba más susceptible de poder ser utilizada por las dos partes. La acusación dice usted antes de asesinar a Edwin compra unos cuchillos y productos de limpieza así que estaba claro. Y la defensa insiste en que su cliente es cocinero y que no solo no había premeditación sino que los cuchillos no son empleados como arma del crimen», proseguía relatando el periodista de ‘TardeAR’.

Ahora la Fiscalía está analizando el informe policial y todas las pruebas aportadas por la policía. Y según ha podido saber el programa de Ana Rosa la Fiscalía sospecha que hubo una pelea entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta antes de su asesinato lo que descartaría que todo fue premeditado. «La duda que planteo es por lo que dice el Fiscal o ha habido pelea o ha habido premeditación, las dos cosas son incompatibles«, sostenía Quintana.

En ese sentido, Alejandro Requeijo ponía sobre la mesa cómo la policía tailandesa con Big Joke al frente se equivocó al decir que el caso estaba cerrado en su primera rueda de prensa. «El caso no está ni muchísimo menos cerrado porque aún no hay autopsia ni la motivación del crimen. Y esto encaja perfectamente con la versión que dio Daniel Sancho de que el le empuja y él se golpea, eso en España podría defenderse como un homicidio imprudente que son cuatro años de prisión. Luego es verdad que hay profanación del cadáver y ocultación, pero eso son penas que no tienen nada que ver con un asesinato premeditado», insistía el periodista.

‘TardeAR’ entrevista al portavoz del fiscal del caso de Daniel Sancho

Por su parte, el psiquiatra José Cabrera recalcaba como todo lo que hay son «indicios» pero «no pruebas». «La confesión no es una prueba, es un testimonio», recalcaba. Tras ello, ‘TardeAR’ emitía parte de la entrevista que había realizado al portavoz del Fiscal del caso Daniel Sancho que deja claro que hay pruebas que muestran que fue un asesinato premeditado, un delito que en Tailandia está penado con la pena de muerte.

Sobre una reducción de condena, el portavoz del fiscal confirma que el hecho de que Daniel Sancho haya colaborado podría hacer que se le redujera la pena si se prueba que lo hizo por remordimiento o si la información que aportó ayudó al tribunal. Otra de las preguntas de ‘TardeAR’ a este portavoz es si podría haber extradición y que en ese caso tendría que ser el Gobierno el que lo pidiera porque no hay acuerdo entre ambos países.

En ese sentido, según el portavoz del Fiscal a la periodista de ‘TardeAR’ María Miñana es muy difícil que Daniel Sancho pueda ser extraditado a España porque el fallecido no es español y todas las pruebas y testigos están en Tailandia.

Finalmente, Manu Marlasca insistía en cómo la Fiscalía lo único que tiene es un informe policial. «Con lo que hay ahora la Fiscalía lo que dice es que para sustentar el asesinato premeditado necesita más pruebas«, explicaba el periodista. «La Fiscalía no tiene nada. Solo tiene trozos de un cuerpo, si tienen el cráneo y si hay golpes en el cráneo que es la tesis que defiende Daniel nadie ha dicho que hay golpes en el cráneo. Pero la Fiscalía no tiene nada, solo un atestado policial enorme», aclaraba José Cabrera. «Parece que el atestado policial está muy dirigido», apostillaba Ana Rosa.

«Se abre una ventana para la defensa del asesino confeso«, sentenciaba Ana Rosa Quintana en alusión a la defensa de Daniel Sancho tras escuchar a sus compañeros. «La clave es si hay un golpe en el cráneo que pueda determinar que fue previo o que fue el motivo de la muerte», concluía Requeijo.