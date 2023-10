La exclusiva de Manu Marlasca que es una pieza fundamental en el caso Daniel Sancho

Este martes, ‘TardeAR‘ comenzaba el programa anunciando que tenían una exclusiva en torno a Daniel Sancho que podía aportar datos para entender cómo es el hijo de Rodolfo Sancho. Era Manu Marlasca quien cebaba lo que se iba a poder ver en el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco.

«Hoy les vamos a ofrecer un testimonio exclusivo, una pieza fundamental para acabar de recomponer ese enorme puzzle que es la vida de Daniel Sancho antes de que presuntamente asesinase y descuartizase a Edwin Arrieta en Tailandia. Se trata de un hombre que asegura haber sido agredido brutalmente por Daniel Sancho. Haber sido insultado, vejado y agredido y que finalmente Sancho tuvo que responder ante la justicia por esa agresión y tuvo que pagar una cantidad importante de dinero por las lesiones que le provocó», adelantaba Manu Marlasca.

Fue después en la sección de sucesos de ‘TardeAR’, ‘Expediente Marlasca’ cuando se pudo ver el testimonio de este hombre. Fue en noviembre del año 2017 cuando Daniel Sancho agredió durante la madrugada a un hombre en una discoteca de Chamartín en Madrid. «Allí Daniel Sancho con un vaso le golpeó, le rompió los huesos de la nariz y parte de los dientes. A él y a otra persona que le acompañaba. Van a verle y escucharle. Habla de un Daniel Sancho iracundo, irascible y hasta racista», advertía Manu Marlasca.

«Se llama Richard William Medina. Él y un amigo denunciaron a Daniel Sancho por una agresión en el año 2017. Según cuenta el agredido Sancho le rompió la nariz y a un amigo los dientes. ‘TardeAR’ ha hablado con él», explicaba el periodista antes de dar paso al vídeo del testimonio del hombre.

Daniel Sancho fue condenado por una agresión en 2017

Richard relata la agresión que sufrió por parte de Daniel Sancho

En dicho vídeo, Richard denunciaba todo lo que vivió aquella noche con Daniel Sancho. «Daniel nos estuvo increpando, insultando y ahí le propinó un puñetazo a un amigo mío, le dio un manotazo a mi amigo que tenía un vaso en la mano y con dicho vaso le dio en la boca y le rompió dos dientes. Ya fuera, mi amigo fue a reclamarle que por qué había hecho eso y se le volvió a tirar encima y a darle patadas», relataba la víctima.

«Yo fui a separarles y me dio un puñetazo en la nariz y me la rompió. Me propinó una serie de patadas y me rompió el metacarpiano de la mano. A los dos, tres años fuimos a juicio. Allí tuvo una actitud muy prepotente haciendo su declaración diciéndonos que nosotros éramos los culpables. Él quedó como culpable y nos pagó unos 14.000 euros», explicaba Richard antes de que Manu Marlasca siguiera contando cómo fue todo.

Manu Marlasca: «Daniel sería una persona prepotente, barriobajera y hasta racista»

Y es que según este testimonio, Daniel Sancho tuvo una actitud «barriobajera, prepotente y racista». «Yo pienso que iba borracho y drogado porque para ser una hora tan pronta, él iba como muy pasado y agresivo. Estaba también su ex novia que me estuvo increpando y me decía ‘negro de mierda vete a tu país’. Él era el líder y el resto era el séquito, se pensaba que era el rey del mundo», prosigue contando la víctima de esta agresión.

«Esta persona habla de una intervención de la policía, de un juicio y de una indemnización», recalcaba Ana Rosa Quintana. «Lo que hay que dejar claro es que el alcohol y las drogas no ponen agresivo a cualquiera. Desinhiben y tu tienes que ser una persona agresiva para ponerte agresivo», aclaraba la psiquiatra María Velasco por su parte.

Por último, Ana Rosa y Manu Marlasca recordaban que este juicio por agresión se sumaría otro por un problema de tráfico por el que todavía está pendiente de declarar más el caso del asesinato de Edwin Arrieta. «Este procedimiento parece concluido e indica una trayectoria que obviamente no justifica ni apunta a tengo una pelea y luego mato y descuartizo», sentenciaba el periodista.