Ana Guerra habla de este modo sobre Aitana y del origen de su distanciamiento: «Yo no entendí…»

Ana Guerra está pasando por una gran etapa tanto personal como profesional. Centrada en su carrera artística y cada día más enamorada del actor y músico Víctor Elías, con el que no descarta pasar por el altar, aunque está esperando que él se lo pida.

Hace unos días, la exconcursante de ‘OT 2017’ fue entrevistada por Ibai Vegan en su podcast ‘Animales Humanos’, un espacio radiofónico donde la cantante canaria se abrió en canal. Uno de los temas que Ana Guerra abordó durante la entrevista fue su paso por la academia más famosa de la televisión, que el próximo 20 de noviembre volverá a abrir sus puertas en una nueva edición que se emitirá en Prime.

La artista reconoció que, después de mucha terapia, puede echar la vista atrás con una sonrisa. Pero que fue realmente duro. Ella tenía claro que Aitana o Amaia ganarían, pues eran las dos grandes favoritas de la edición. Finalmente fue la navarra la que se hizo con el triunfo. A raíz de esto, el presentador aprovechó la ocasión para preguntarle a la tinerfeña por su relación actual con los que fueron sus compañeros de concurso.

Para sorpresa de Ibai, Ana Guerra decidió responder con total sinceridad. En concreto, se centró en su vínculo con Aitana, con la que triunfó al poco de salir de ‘OT’ con su hit ‘Lo malo’, con el que casi nos representan en Eurovisión. Sin embargo, la relación entre ambas no es tan buena como lo fue en su momento. Así lo reconoce ella misma: «Hace dos días vi a Aitana y estuve con ella y me la comí a besos. Pero yo no hablo con Aitana».

Ana Guerra reconoce haber tenido ‘celos’ del éxito de Aitana

Cuando el presentador le preguntó si esto se debía a un motivo de agendas, la entrevistada explicó que sí, pero también por el curso natural de la vida. «Piensas que piensas que una persona va a formar parte de tu vida el resto de tu vida y no es así. ¿Quién sabe si el día de mañana Aitana y yo acabamos siendo vecinas y volvemos a tener esa relación?», aseguró la cantante, dejando claro que no hay mala relación entre ellas, simplemente no hablan como lo hacían antes.

Ana Guerra también explicó que ambas se separaron debido a sus distintas carreras, ya que mientras que Aitana empezó a cosechar muchísimos éxitos tanto dentro como fuera de nuestro país, su popularidad se vio disminuida con el paso del tiempo. «Tú te alegras. Te vas a alegrar porque quieres que les vaya bien a todos tus compañeros, pero sí que es verdad que yo no entendía mucho por qué… ¿qué estaba haciendo yo mal?», se preguntaba la joven.