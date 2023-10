Ana Garcés (Jana) habla así de las «impactantes» consecuencias de trabajar en ‘La Promesa’

‘La Promesa‘ se ha convertido en un fenómeno fan tal y como han confirmado su creador, Josep Cister, y la actriz protagonista Ana Garcés (Jana Expósito). Sin duda alguna, se ha ganado el título de serie revelación del año, logrando triplicar la audiencia de TVE en esa franja con promedios superiores al 14% en varios de sus capítulos.

La s ficción de época ha conseguido aunar a un público muy transversal, de jóvenes y mayores, destacando notablemente en casi todos los targets. Y eso, por ende, ha puesto en la picota a sus principales intérpretes. El mayor contacto con la realidad se produjo en el Festival de Vitoria, donde la alfombra roja fue un hervidero de seguidores demandando fotos.

Algo que se ha convertido en el día a día de muchos actores como Ana Garcés, Jana Expósito en ‘La Promesa’. «Es algo muy impactante», confiesa en declaraciones a Vanitatis. «Al principio no entendía muy bien por qué querían fotos conmigo o verme, pero ahora lo vivo con muchísima ilusión porque he comprendido que nuestro trabajo es meternos en casa de la gente todas las tardes y entonces es normal que les haga ilusión ver a las personas que ven todas las tardes. Entiendo que quieran vernos, nos preguntan mucho qué va a pasar con Jana y Manuel, con Cruz, y eso me anima mucho a seguir trabajando», reconoce.

‘La Promesa’ se trata para ella el primer gran proyecto en televisión de Ana Garcés, pues hasta ahora solo había hecho algunos pinitos en el teatro. “Cuando conocí el elenco no podía creérmelo. Empecé a hacer los ensayos con compis como María Castro o Joaquín Climent y estaba completamente atacada. Después llegó el momento rodaje y, claro, ver tres cámaras a la vez, un set tan grande… Yo estaba nerviosa y tuve que afrontarlo desde la profesionalidad e intentar relajarme olvidándome de dónde estaba porque si no se me hacía muy grande, aunque me han ayudado mucho y me han hecho sentir muy arropada», agradece.

Para una serie de época de estas características, la preparación del personaje es muy ardua y laboriosa. «Tardo casi una hora para llegar a ser Jana. El pelo es un proceso muy largo, es una cosa muy minuciosa, y luego todos los procesos de maquillaje y todos los procesos de vestuario, que tienes mil capas, el corsé, las enaguas… Al principio me sentía muy extraña vestida con todo, ahora estoy muy acostumbrada y a veces cuando me quiero dar cuenta lo llevo todo puesto y pienso: ‘Pero, bueno, ¿quién soy?’. Y me da un poco de vergüenza», explica al citado medio.

Por último, Ana Garcés habla abiertamente de cómo es su relación en el rodaje con Arturo Sancho, el señorito Manuel en ‘La Promesa’. «Arturo y yo somos dos personas totalmente diferentes, pero parecemos hermanos, tenemos una relación pique en la que él es muy intenso y ama todo lo que hace y todo lo expresa, y yo le digo: ‘¿Pero puedes dejar de expresar y ayudarme a esto o a lo que sea?’. Es un poco como mi hermano mayor», confiesa.

El creador de ‘La Promesa’ explica cómo se gestó la idea

Al hilo, Josep Cister, creador de la serie, comparte de qué forma han detectado ese boom que ha supuesto ‘La Promesa’: “Cuando estuvimos allí, en la alfombra roja con los actores, nos dimos cuenta del fenómeno que estaba siendo la serie y que la seguía desde gente de cuatro años hasta gente de 80, había gente de todos los tipos. Tardamos dos horas y media en salir de esa alfombra, de hecho tuvimos que salir dos veces, todo el mundo quería fotos con los actores, fue una locura muy bonita y fuimos conscientes del cariño de público. A Ana le han pedido incluso fotos niños de cinco años».

Y en declaraciones también para Vanitatis, ahonda en cómo surgió la idea: «Yo tenía dos ideas muy diferentes antes de que me encargaran esto, y cuando llegó el encargo pensé un poco qué querría ver la gente en esa franja horaria. Y, por un lado, a mí me apetecía hacer algo sobre los arranques de la aviación en España y por ahí nace el personaje de Manuel. Y, por otro lado, la historia de una chica a la que le han robado a su familia en el pasado y ahora busca venganza. Para mí eran dos historias completamente separadas, hasta que de repente un día pensé: ‘¿Y si esto es la misma serie?’. Y así comenzó todo».