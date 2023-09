La marcha de Petra en ‘La Promesa’ contra todo pronóstico abre un cisma en la serie

El capítulo 199 de ‘La Promesa‘ ha tenido como protagonista a Petra Arcos, la doncella personal de la marquesa. Tras descubrirse que fue su hermano el encargado de robar a su bebé y llevarlo al convento de donde fue rescatado, Pía habla con Cruz y avisa de que va a denunciar los hechos.

En un acto de desesperación, la marquesa llama a Petra para buscar una solución urgente. Si la ama de llaves decide ir al cuartel de la Guardia Civil, tendrán un serio problema. De esta forma, Cruz, a las bravas, le comunica que su hermano Feliciano será despedido de manera irrevocable como medida ejemplar que consiga frenar las intenciones de Pía.

Sin embargo, la señora Arcos se niega a que su hermano pague las consecuencias y pone su cabeza por delante: «Despídame a mi, señora, se lo ruego, pero a él no le toque. Yo soy la única culpable por dejar que se inmiscuyera en el rapto del bebé. Por eso, soy yo quien tiene que pagar las consecuencias. Despedir a Feliciano no serviría de nada, acaba de llegar y todos pensarán que yo fui la cabeza pensante (lo fue). Para tener a todos tranquilos debo ser yo, soy la única que puede parar todo esto».

«Puede que tengas razón. Al fin y al cabo yo puedo confiar en tu discreción, pero no puedo poner la mano en el fuego por tu hermano. Mantenerlo en La Promesa no me garantizaría su silencio», ha reaccionado Cruz, que no ha ocultado su pesar por tener que deshacerse de ella: «Yo no contaba con esto. La mera idea de desprenderme de alguien tan leal como tú después de tantos años se me hace muy difícil».

«Para mi también lo será, pero es la única forma de salir de este brete. De sobra sabe que me gustaría que las cosas fueran de otra manera», ha lamentado Petra. «Pero no hay alternativa, alguien tiene que caer y está claro que Feliciano no es la mejor opción», se ha mantenido firme la marquesa. «Esta es la única manera de disuadir a la pajarraca de Pía de ir a la Guardia Civil», le ha convencido la doncella. «Sí, eso nos traería mas problemas aún», ha convenido Cruz.

«Sé que es la única salida, pero eso no quita que esté rota por dentro», ha admitido Petra al borde del llanto por tener que irse precipitadamente de ‘La Promesa’. «No te voy a dejar sola y te aseguro que no te vas a ir de esta casa con una mano delante y otra detrás. Te irás con las mejores referencias», le ha prometido la marquesa.

Antes, Petra le ha pedido algo a modo de ultimátum: «Hay una cosa que debe tener meridianamente clara, señora. Yo le juro por lo más sagrado que mis labios están sellados sobre el asunto del niño y sobre todo lo demás también. Pero hay algo que debo pedirle: yo me voy, pero Feliciano se queda en La Promesa pase lo que pase». Una petición que Cruz ha atendido asertivamente. ¿Será definitiva esta marcha o acabarán abortándose los planes?

Avance del capítulo 200 de ‘La Promesa’ de este viernes, 29 de septiembre

Jana y Curro se reconcilian y van a hablar con Ramona, que por fin les va a desvelar la verdad sobre la muerte de Dolores. Pero cuando llegan a la cabaña ésta ha desaparecido. Margarita se molesta con Los Luján por haber retrasado la pedida de mano sin consultárselo y le pide a su hija que llame a Antonio. Salvador recupera la vista y le agradece a todos su apoyo, pero tiene una grave revelación que hacerle a María Fernández.

Carlos anuncia que va a estar unos días fuera de Luján, a su hija, Casilda, le han ofrecido trabajo en Sevilla y va a acompañarla a la entrevista. Teresa le exige a Feliciano que le cuente toda la verdad en relación al rapto de Dieguito. Abel le prepara una cena a Jana esperando conquistarla, pero ella se resiste. Abel le pregunta a Manuel, que dice ignorar el motivo. Así que, finalmente, Abel decide hablar con Jimena. Aunque ella tiene un secreto mucho más grave que revelarle.