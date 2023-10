Alonso Caparrós destapa lo que ocurría con Pilar Vidal en la publicidad de ‘Espejo Público’

‘Espejo Público‘ ha continuado dando pábulo al encontronazo que se vivió este jueves en plató después de que Carmen Lomana hiciera un comentario fuera de cámaras que Pilar Vidal interpretó como un ataque a su sobrepeso. El revuelo fue máximo y ha copado multitud de titulares en la prensa digital. Por ello, este viernes han seguido con la polémica y Alonso Caparrós se ha pronunciado sobre la cruzada que hay entre ellas.

«Yo ayer vi tres cosas. Y es que, realmente, aunque sin mala intención, hubo una falta de tacto por el motivo del que se estaba hablando (la gordofobia)», ha empezado pronunciándose el colaborador en primer lugar antes de destapar la mala relación que existe entre ellas y airear lo que él mismo ha podido ver en las publicidades del programa de Susanna Griso entre Lomana y Vidal.

«A esto se suma que ellas no se llevan bien. Del mes y medio que llevo viniendo aquí, tres veces he coincidido y las tres veces las he visto discutir. Un día por la diferencia de vestuario de Isabel Preysler. Se lanzaban cuchillos en publicidad… Lo que quiero decir es que buena relación no hay», ha desvelado Alonso Caparrós para aportar así contexto a esta contienda entre las tertulianas.

A continuación, Pilar Vidal ha entrado por videollamada para compartir cómo se sentía 24 horas después del desencuentro y para agradecer el inmenso apoyo recibido. «Me siento muy respaldada, he recibido llamadas de todo el mundo excepto de Pedro Sánchez», ha bromeado. «Me han llamado muchísimos políticos, compañeros de profesión. No pensé el alcance que puede tener cualquier cosa que digamos», ha valorado.

«Si esto no hubiese venido de Carmen Lomana, ¿habrías reaccionado de la misma manera?», le ha cuestionado Alonso Caparrós. «No se lo consiento a nadie, creo que en el 2023 no es necesario atacar a nadie por su físico, me parece inconcebible. Es pasado», ha respondido tajante. «Me llamó la atención que ayer descubrí mucho dolor en ti y que llevas tiempo pasándolo mal», ha señalado Alonso.

«Hay mucho dolor y la gente que me conoce lo sabe. Yo no estoy bien y no soy feliz por cómo estoy ahora mismo. No me gusta verme. Estoy en manos de profesionales, tengo un psicólogo y un dietista maravilloso. Hay momentos en los que hay que decir sin complejos que ‘tengo un problema y quiero solucionarlo'», ha admitido una muy sincera Pilar Vidal.

Al hilo, la periodista ha enfatizado en que su relación con Carmen Lomana está rota para siempre. «Yo no quiero tener relación ya con Carmen. A mi me tiene que caer bien la gente desde el principio. Soy de filias y fobias y con Carmen Lomana no tengo nada de sintonía. No puedes caer bien a todo el mundo. Yo no le caigo bien a ella y ella no me cae bien a mi», ha sentenciado.

Por último, y para zanjar así el tema, Susanna Griso ha tomado la palabra para aclarar que Carmen Lomana «no lo hizo con mala intención» y, sobre todo, para dejar claro a los espectadores que esa pelea no ha sido causada por ‘Espejo público’ para crear polémica y contenido: «Alguien pensará que hemos provocado la bronca entre ellas, pero las tiranteces vienen de lejos».