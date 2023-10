Alfonso Arús se moja sobre Aitana en medio de la polémica y pone el foco en un detalle

Aitana Ocaña se ha convertido, sin quererlo, en la protagonista de la semana. Sus sensuales bailes, para algunos subidos de tono, en su último concierto, han sido objeto de criticas y debate en las redes sociales y en todos los programas de televisión. La sonada polémica de la extriunfita está en boca de todos, y el último que ha dado su opinión al respecto ha sido Alfonso Arús.

En los últimos días han sido numerosos los rostros conocidos que se han pronunciado sobre este polémico cambio de la cantante. Mientras algunos, como Alaska, Iñaki López o Ruth Lorenzo salen en su defensa, asegurando que Aitana puede hacer lo que quiera sobre el escenario, otras, como Patricia Pardo, cuyas hijas fueron al concierto, fueron muy duras con la joven.

«Yo no sé si el público es familiar o no familiar», ha empezado diciendo el presentador del programa ‘Aruseros’ de LaSexta. Y es que muchos padres que acompañaron a sus hijas al concierto de Aitana en Valencia se mostraron muy molestos por estas picantes coreografías.

Alfonso Arús: «Las últimas canciones de Aitana no son para niños»

Aunque no ha querido entrar a opinar sobre los bailes de la cantante catalana, Alfonso Arús sí que ha dejado clara una cosa: «Lo que sí sé es que las letras no son para niños. La letra habla de la cama, las sábanas«. «Van niñas de diez años a los conciertos», recordaba una de las colaboradoras del programa. Mientras se escuchaba de fondo música de Aitana de otros años, el presentador ha sentenciado, entre risas: «La música de otros años era la buena».

Por su parte, la protagonista de la polémica ya se había referido en una de las entrevistas de presentación de su disco ‘Alpha’ a este cambio en su estilo y en sus canciones. Aitana reconocía que «tengo mucho público adolescente y joven que quiero seguir queriendo tener». «¿Sabes lo difícil que es tener a niños de fans? Es muy difícil conseguir la atención de los niños», confesaba la exconcursante de ‘OT 2017’.

No obstante, dejaba claro que «si viene otro público más maduro será muy bien recibido, pero no tengo necesidad de atraer otro público». Tras la emisión de estas declaraciones, Alfonso Arús insistió en que «las letras de las últimas canciones de Aitana no son para niños». Algo que defiende Angie Cárdenas: «Las niñas y los padres ya saben lo que se van a encontrar porque los bailes van acorde a la letra».