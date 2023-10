Alaska se compara con lo que le está pasando a Aitana y pone un ejemplo clarividente

Aitana Ocaña está en boca de todos por su primer concierto de ‘Alpha Tour’, su nueva gira que arrancó este lunes en Valencia. Y es que son muchos los que están poniendo el grito en el cielo por las «provocativas coreografías» y los bailes «demasiado sugerentes» que se aprecian en el espectáculo habiendo muchos niños y niñas entre el público. Un asunto sobre el que Alaska se ha manifestado en ‘TardeAR’.

Y es que para muchos el cambio que está haciendo Aitana es muy peligroso teniendo en cuenta que mucha parte de su público son niñas y niños. Así, el caso de la finalista de ‘OT 2017’ se ha comparado con el que vivió Miley Cyrus tras ‘Hannah Montana’.

En ese sentido, este martes en ‘Vamos a ver’, Patricia Pardo se mostraba muy crítica con la cantante. «Todos los días en la mesa de actualidad abordamos el tema de la hipersexualización de la infancia, el consumo de pornografía… Pues a mí, personalmente, no me gustaría que mi hija de cinco años reprodujese ese tipo de bailes en la alfombra de mi casa», se quejaba la copresentadora del programa de Telecinco. Mientras que Alaska ha dado la cara por Aitana por la tarde.

«¿Vosotros creéis que este bailecito es subido de tono y adecuado para niños? Se ha liado parda. Hay un montón de padres que están indignados porque han llevado a sus niños y a sus niñas al concierto», ponía sobre la mesa Jorge Luque. «Es que Aitana tiene muchos adolescentes y niños como fans», recalcaba Ana Rosa. «¿Pero para un niño es malo ver a una persona bailar?», preguntaba Antonio Hidalgo. «Es que no es bailar. A mí me parece que es guapísima y lo hace fenomenal. Pero me parecen movimientos sexys», defendía Ana Rosa.

Alaska da la cara por Aitana en ‘TardeAR’: «Ella no vende un espectáculo Disney»

Era entonces cuando Alaska tomaba la palabra para defender a Aitana Ocaña de todas las críticas que está recibiendo. «Perdonadme un momento, es que Aitana no se vende como una chica Disney. Aitana no está vendiendo un espectáculo Disney, ella hace su show», defendía la cantante. «Y gusta a los niños, cosa que me parece normal», añadía.

«Aitana es como muchos artistas que han empezado muy jovencitos y van evolucionando», trataba de explicar Ana Rosa. «Es lo que le pasó a Alaska que empezó siendo la reina de los niños con ‘La bola de cristal’ y después fue la reina del pop», aseveraba Jorge Luque antes de dar paso a un vídeo en el que comparaban a Aitana con otras artistas como Miley Cyrus o la propia Alaska.

Al volver del vídeo, Alaska aseguraba que ella no era la persona más indicada para dar un consejo a Aitana. «Cuando yo estaba en ‘La bola de cristal’ saqué el disco donde estaba ‘A quién le importa’ que se llamaba ‘No es pecado’ y la portada soy yo en bragas y sujetador con una motosierra sacando la lengua. ¿Qué le voy a decir yo a Aitana?», exponía la cantante. «¿Pero te criticaron?», le preguntaba Jorge Luque. «Pues supongo que sí, pero no había redes sociales en esa época», terminaba diciendo Alaska.