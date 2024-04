Alfonso Arús no se reprime esta dura sentencia a Gema López por lo que filtró de Lomana

Como es habitual, ‘Aruser@s’ se ha hecho eco este viernes de todos los asuntos de actualidad y algunos momentos de la televisión curiosos. Así, el espacio que presenta Alfonso Arús abordaba la última gran polémica que se había generado en ‘Espejo Público’ entre Carmen Lomana y Gema López.

Y es que este jueves, Gema López revelaba en ‘Espejo Público’ que le había llegado que Carmen Lomana no había acudido a la Feria de Abril de Sevilla porque le habían vetado su entrada. «¿Cómo me van a vetar? Si no se puede vetar. Yo, lo de justificarme de mentiras y de gente… Que llamen o den la cara. El simple hecho de tener que justificarme me parece ridículo», reaccionaba la colaboradora.

Justo después y al ver que ‘Espejo Público’ iba a abordar su posible veto en la Feria de Abril, Carmen Lomana amenazó con irse del programa. «Haced lo que queráis, pero a lo mejor me levanto y me voy», decía indignada harta de que siempre intenten fastidiar a algunos colaboradores.

Alfonso Arús da la cara por Carmen Lomana: «Es absurdo»

Este viernes, ‘Aruser@s’ ofrecía el momento de gran tensión que se vivió en el espacio de Susanna Griso y tras ver el vídeo, Alfonso Arús no dudaba en dar la cara por Carmen Lomana cuestionando así a Gema López por hacerse eco de «tonterías».

«Decir que ha sido vetada Carmen Lomana en la Feria de Abril es absurdo», aseveraba Arús tirando por tierra así los argumentos de los que se hizo eco Gema López. Por su lado, Angie Cárdenas señalaba que hay demasiada gente que es un poco «bocachancla» y su hija Tatiana revelaba que había hablado con la propia Lomana que estaba enfadada por dar pábulo a «absurdeces».

Finalmente, Alfonso Arús insistía con su crítica a la copresentadora de ‘Más espejo’. «El problema no es quién filtra esta tontería, es el eco que acaba teniendo la tontería», sentenciaba.