Adriana Abenia clama lo que hubo detrás de su despido en ‘Sálvame’ y el alto precio pagado

Adriana Abenia se encuentra en plena promoción de su libro ‘La vida ahora’ en el que repasa algunos de los episodios importantes de su vida personal y profesional. Uno de ellos es su marcha de ‘Sálvame’ tras un año como reportera y uno de sus rostros revelación.

Ahora doce años después, la presentadora confiesa que mintió sobre su despido del programa de La fábrica de la tele y que esa mentira llevó a que finalmente no fuera elegida para presentar ‘Supervivientes’ desde la isla. Lo relata en una entrevista con El Confi TV.

En esta entrevista, Adriana Abenia también cuenta toda la verdad sobre el abuso sexual que sufrió mientras cubría un acto de los Príncipes de Asturias en Medina del Campo. «Para mí fue terrible lo que pasó en ese pueblo. Si se ha liado tan gorda por un beso, imagínate con lo que cuento en el prólogo… es grave. Fue el detonante de lo que hizo que me convirtiera en una persona completamente diferente. Decido callarme porque considero que si desvelo lo que me ha sucedido nadie va a querer contratarme», asegura.

Adriana Abenia: «Sálvame me ha ofrecido los mejores y peores momentos»

Tras su debut en Aragón TV, La fábrica de la tele se fijó en Adriana Abenia y la fichó para presentar ‘Fresa ácida’, un espacio que apenas duró en el access de Telecinco un mes en el año 2010. Justo después pasó a ser reportera de ‘Sálvame’. Y su llegada parece que no convenció nada a uno de sus directores. Y es que según confiesa la presentadora, su relación con Raúl Prieto no fue buena.

«No le gustaba. Consideró mi llegada como una imposición y desde el principio no le gusté, pero no pasa nada», recalca. «Pero es cierto que me habría sentido más acogida si me hubiesen cuidado más en el programa», añade al respecto. Todo lo contrario le sucedió con la otra directora del espacio, Carlota Corredera. «Tiene fama de tener mala hostia, pero fue el mejor abrigo que pude tener en Sálvame desde que llegué», sentencia Adriana Abenia.

Tras un año como reportera, aunque en realidad tenía contrato como colaboradora, fue despedida de ‘Sálvame’ porque según le dijeron «había agotado mi personaje». «Lo que más me dolió fue que no me dejaran despedirme. Yo le debía a la audiencia un último día. Y a pesar de todo lo feo que pasó, decidí protegerlos a capa y espada porque, al final, me lo habían dado todo. Sálvame me ha ofrecido los mejores y peores momentos de mi vida, pero hay derrotas que hay que celebrar con todo el alma y nunca más volví a sintonizar Telecinco en esa franja», reconoce sobre su despido.

Y es que en aquel momento ella aseguró que se marchaba de ‘Sálvame’ para buscar nuevos retos profesionales y no porque la habían despedido. «Estaba tan mal que dije que necesitaba afrontar otros retos y evolucionar, una falsedad que de alguna manera tiraba de mí. Mi salud era tan mala, me sentía insegura, sufría ataques de pánico…», confiesa ahora Adriana Abenia.

Adriana Abenia con Jorge Javier en ‘Sálvame’

El motivo por el que no presentó ‘Supervivientes’

Un cese que sorprendió según relata hasta el mismísimo Paolo Vasile, con el que mantuvo una reunión poco después. En esa charla, el italiano le prometió que presentaría ‘Supervivientes’ en Honduras. Pero antes le pidió que volviera a ‘Sálvame’, esta vez como copresentadora en el ‘Deluxe’. «Tuvo el plan maquiavélico de hacerme volver a través del mismo programa, solo que en su versión nocturna», recuerda Adriana Abenia.

Sin embargo, el haber mentido sobre su despido de ‘Sálvame’ y sobre que quería que no la encasillaran llevó a que la productora de ‘Supervivientes’ la descartara como presentadora. «Les defraudé cuando leyeron que me había marchado de Sálvame para no encasillarme. Se creyeron la mentira. De todo se aprende y a mí incluso eso me sirvió», asevera.

Por último, Adriana Abenia cuenta que pese a todo lo malo, en ‘Sálvame’ le llamaron para participar en el último programa. Pero ella rechazó la propuesta. «Habría sido deshonesto y muy poco leal conmigo misma decir que sí tras ver cómo no me han dado visibilidad en todo este tiempo. Y no sabes lo bien que me sentí cuando colgué el teléfono. Aunque me dio pena por todo el equipo que lo ha sacado adelante y porque han acompañado a mucha gente desde hace años, pero ya estaba en decadencia«, concluye.