El dardo de Terelu Campos a la nueva Mediaset en ‘Mañaneros’ junto a Paolo Vasile

Tras semanas desaparecida, Terelu Campos reaparecía este viernes en ‘Mañaneros’ para hablar del homenaje especial a su madre María Teresa Campos que emitirá TVE este viernes 5 de enero. Terelu será la presentadora de dicho especial que incluirá el testimonio de amigos y compañeros de su madre como Ana Rosa Quintana o Paolo Vasile.

Precisamente Paolo Vasile ha sorprendido a todos al llamar en directo a ‘Mañaneros‘ reapareciendo así por primera vez en televisión un año después de su marcha de Mediaset tras 23 años al frente del grupo. El ex consejero delegado llamaba para hablar de su relación con María Teresa Campos con Jaime Cantizano.

Durante la llamada, Paolo Vasile recordaba junto a Jaime Cantizano, Terelu Campos y el resto de colaboradores de ‘Mañaneros’ uno de los momentazos de la historia de la televisión: el día que María Teresa Campos le llamó «gilipollas» en directo desde Antena 3. «Yo no pude renovarle el contrato por un tema económico porque lo que me pedía su representante era fuera de la homogeneidad. Hay que mantener un equilibrio. Ella no lo entendió y cuando me dijo este simpático apelativo, yo trato de ponerme en el otro lado y yo era un gilipollas, que probablemente lo soy, pero en este caso yo hice lo que tenía que hacer», comentaba el ex-directivo de Mediaset.

Antes de despedirle, Jaime Cantizano aprovechó para preguntarle a Paolo Vasile por si echa de menos la televisión y si ha visto algo de la televisión española tras su vuelta a Italia. A lo primero, el italiano no sabía que responder mientras que a lo segundo dejaba claro que no ha querido saber nada de la televisión. «La primera vez que veo algo de TV española es en este momento. No sé absolutamente nada. No quiero saber nada», aseveraba.

Era entonces cuando Terelu Campos no se cortaba nada al hacerle una pregunta al que fue su jefe durante años que servía de dardo a Mediaset. «¿Y tú crees que la televisión te echa de menos a ti?», le soltaba la presentadora en una clara alusión a la situación que atraviesa Mediaset tras la salida de Paolo Vasile.

Y es que desde que Paolo Vasile se despidió de Mediaset, el grupo ha atravesado una grave crisis de audiencia y de imagen con su cambio editorial. Algo que a la propia Terelu Campos le afectó de lleno con la cancelación de ‘Sálvame’.