Paolo Vasile irrumpe inesperadamente en TVE tras su salida de Mediaset con esta misión

Este viernes 5 de enero, TVE emite la gala homenaje a María Teresa Campos que en su momento rechazó Mediaset. Un especial producido por Cuarzo (‘Así es la vida’) con Terelu Campos como presentadora y Carmen Borrego como directora que contará con la participación de grandes artistas, amigos y compañeros entre los que estarán dos rostros muy inesperados: Ana Rosa Quintana y Paolo Vasile.

La presentadora de ‘TardeAR’ y el que fuera consejero delegado de Mediaset hasta diciembre de 2022 darán el salto por un día a TVE formando parte del documental que se emitirá durante la gala especial en homenaje a María Teresa Campos.

Pero previamente, ‘Mañaneros’, el programa que presentan Jaime Cantizano, Miriam Moreno y Marc Santandreu ha ofrecido un avance de lo que veremos por la noche con la visita de Terelu Campos. Lo que nadie esperaba es que iba a llamar al programa uno de los participantes del especial, el mismísimo Paolo Vasile.

«Es la primera vez que interviene en un medio de comunicación desde que se marchó de nuestro país. Es alguien que la conoció muy bien, que trató mucho con ella, tanto que la convirtió en la reina de las mañanas de la televisión en España. Paolo Vasile, buenos días», le saludaba Jaime Cantizano antes de preguntarle cómo fue trabajar y discutir con María Teresa Campos.

«Teresa era especialmente agradable, tenía mucho carácter y tenía unos prontos impresionantes pero terminaban rápidamente en un abrazo y una sonrisa e incluso en una carcajada. Os estoy viendo desde Roma, ya habéis dicho todo, quiero añadir una cosa al ver a Terelu ahí. Lo que me ha hecho amar mucho a la Campos es que ella era una grandísima profesional y comunicadora, pero era una madre total, a todas las horas del día y la noche y eso es una cosa muy positiva porque a veces el éxito y el trabajo te hace olvidar las cosas que son realmente importantes», recalcaba el italiano.

Hablamos con Paolo Vasile en #Mañaneros5E: "María Teresa tenía mucho carácter, con unos prontos que terminaban en carcajada"



⭕️https://t.co/dT0qKmqhe7 pic.twitter.com/T5JQVdc0u0 — La 1 (@La1_tve) January 5, 2024

Al preguntarle por lo que aportó María Teresa Campos a la televisión, Paolo Vasile lo tenía claro: «la curiosidad, la variedad y el pasar de un tema de actualidad y política a sucesos, música y corazón». «Hacía una televisión global y contaba la vida que era mi objetivo de la televisión. Ella era lobo con los lobos y cordero con los corderos», añadía al respecto.

Paolo Vasile: "María Teresa aportó la curiosidades, la variedad de la información. El pasar de un argumento a otro sin fractura"#Mañaneros5E



⭕️https://t.co/dT0qKmqhe7 pic.twitter.com/jKxq0WPXyp — La 1 (@La1_tve) January 5, 2024

Paolo Vasile recuerda el famoso «gilipollas» de María Teresa Campos con Cantizano

Durante la conversación, Jaime Cantizano recordaba también el célebre momento de María Teresa llamándole «gilipollas» desde Antena 3 tras su salida de Telecinco. «Yo no pude renovarle el contrato por un tema económico porque lo que me pedía su representante era fuera de la homogeneidad. Hay que mantener un equilibrio. Ella no lo entendió y cuando me dijo este simpático apelativo, yo trato de ponerme en el otro lado y yo era un gilipollas, que probablemente lo soy, pero en este caso yo hice lo que tenía que hacer«, confesaba Paolo Vasile.

🔶Homenaje a María Teresa Campos



Hablamos con Paolo Vasile👉"No pude renovarle el contrato por un tema económico, para mantener el equilibrio en la cadena"#Mañaneros5E https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/Pg7OzuplkX — Mañaneros (@MananerosTVE) January 5, 2024

Por su parte, Terelu Campos le confesaba al que fue su jefazo en Mediaset algo que le iba a emocionar mucho. «Cuando estábamos recogiendo su casa encontré en su mesita de noche una carta tuya de su penúltima felicitación de cumpleaños y la guardo yo, si algún día la quieres yo te la daré», le contaba la presentadora. «Me estás dando una alegría, guárdala tú pero mándame una foto. Yo se la mandé con todo el afecto en un momento que no era bueno para ella», reaccionaba por su lado el italiano.

María Teresa Campos guardaba en su mesita de noche una carta de felicitación de cumpleaños de Paolo Vasile #Mañaneros5E



⭕️https://t.co/dT0qKmqhe7 pic.twitter.com/HZpQT21wQA — La 1 (@La1_tve) January 5, 2024

«No quiero saber nada de la TV española»

Antes de despedirle, Jaime Cantizano le preguntaba a Paolo Vasile si echaba de menos la televisión. «No sé contestar», decía el que fuera consejero delegado de Mediaset hasta 2023. «¿Y tú crees que la televisión te echa de menos a ti?», le soltaba Terelu en lo que era un claro dardo a la situación que atraviesa Mediaset desde su salida. «Espero que sí», le contestaba el directivo. Además aseguraba que no ha querido ver nada de televisión española y que no ha querido saber nada.

«Desde el 1 de enero de 2023 he pedido a mis amigos de no decirme nada de nada de la televisión. La primera vez que veo algo de TV española es en este momento. No sé absolutamente nada. Sigo a España con mucha atención, porque una parte de mi corazón es española sin ninguna duda. Pero no quiero saber nada de la televisión. Cuando se deja una cosa hay que dejarla si no, se convierte uno en un fantasma», añadía.