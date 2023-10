Adara Molinero, en la palestra por lo que sale a la luz tras su ruptura con Bosco

Adara Molinero ya podría haber pasado página tras su breve historia de amor con Bosco Blanch Martínez- Bordiú. Y es que a la redacción de ‘Socialité’ han llegado unas imágenes en las que la exconcursante de ‘Supervivientes’ aparece acompañada de un joven. El equipo del programa de Telecinco no ha dudado en llamarla para preguntarla al respecto.

Según el testigo que grabó a la pareja paseando en pleno centro de Madrid, «crucé el paso de cebra y de repente, pues, se cogieron de la mano. El chico cogió del culo a Adara y se dieron un beso». Tal y como recuerda el redactor de ‘Socialité’, es la primera vez que vemos a la ganadora de ‘GH VIP 7’ con un posible novio que no sale de ningún reality.

Sin embargo, el equipo de investigación del programa que presenta María Patiño consiguen dar con este misterioso joven. Se trata de uno de los últimos seguidores de Adara Molinero. Su nombre es Alex Salmerón que, aunque no es famoso, sí que está muy vinculado a ellos, pues es entrenador profesional de deportistas.

Adara Molinero aclara su relación con Álex Salmerón

Tiene 33 años y es exdeportista profesional. Es de Madrid aunque reside en Galicia. Adara y él empezaron a interactuar a través de las redes sociales el pasado 12 de septiembre y, desde entonces, se han dedicado numerosos likes y comentarios. A juzgar por sus imágenes compartidas en Instagram, la pareja podría haber viajado junta a Roma, una de las ciudades del amor por excelencia.

Pero el programa no estaba dispuesto a quedarse con la duda, así es que decidieron ponerse en contacto con la protagonista para preguntarla por estas imágenes que han llegado hasta la redacción. «¿Cómo quieres que le llamemos: como un novio, como una nueva ilusión…?», quiso saber la periodista. Tras un silencio algo incómodo, la hija de Elena Rodríguez respondió que «es un amigo más. Como muchos que tengo, como amigas también…».

Ante la insistencia de la periodista sobre el beso que se habría dado con este joven, Adara ha dejado claro que es «un amigo más». Eso sí, a lo que ha respondido con contundencia es a la pregunta de si han viajado juntos a Roma: «No. De verdad que no. Sería absurdo decirte que no si me he ido y luego de repente sale algo». Solo el tiempo dirá si en verdad es un amigo o hay algo más entre Adara y Alex.