Terelu Campos no nombra a Gema López pero su lapidario palo va contra ella: «Me aterroriza»

Este lunes tenía lugar la misa funeral a María Teresa Campos en Málaga organizada por Carmen Borrego y Terelu Campos. Hasta la iglesia de San Pablo se desplazaban centenares de personas que deseaban dar su último adiós a la mítica presentadora. Sin embargo, la enorme cantidad de gente que acudía a la iglesia provocaba que la situación se descontrolara por completo y se vivieran momentos de tensión.

Las imágenes del caos eran analizadas esta misma mañana en ‘Espejo Público’ por Laura Fa y Gema López. Las que fueran compañeras de Terelu Campos y Carmen Borrego en ‘Sálvame’ criticaban desde Antena 3 sus actitudes: «Terelu y Carmen no salen por la puerta principal, la gente no les puede dar el pésame y deciden salir por una puerta lateral. Algo que llama la atención cuando el propio presidente de la Junta sale por la puerta principal».

Gema López no dudaba en criticar la falta de organización de sus ex compañeras de trabajo: «Cuando tú vas a rendir homenaje a tu madre en su ciudad, sabiendo del cariño de la ciudad, yo entiendo que te puedes agobiar y que es un momento delicado, pero hay que agradecer a esa gente que se ha acercado ahí porque María Teresa Campos lo hubiese sabido hacer». Asimismo, daba a entender que las Campos estarían preparando una exclusiva conjunta.

A ella se sumaba Susanna Griso, que tampoco entendía como no se había organizado mejor la despedida a María Teresa Campos. «Tienes que hablar con el ayuntamiento para organizar esto. Cuando la cosa se te ha ido tanto de las manos, lo suyo es dar la cara y pedir perdón a quienes han estado esperando con calor durante mucho rato», expresaba.

Terelu Campos no tolera lo que dicen de ella sus excompañeras de ‘Sálvame’: «Allá con su conciencia»

Gema López muy crítica con Terelu Campos.

Tan solo unos minutos después de estas declaraciones, Terelu Campos reaparecía en las calles de Málaga, donde agradecía a su población todo el cariño recibido. «Dar la gracias a todos los ciudadanos, a todos los malagueños que se han volcado con mi madre de una manera increíble. Quiero agradecer a todas las personas que hicieron ese esfuerzo de acercarse a la iglesia de San Pablo», subrayaba en directo para el programa ‘Vamos a ver’ en Telecinco.

De la misma forma, Terelu Campos justificaba su salida por una puerta lateral de la iglesia: «Soy una persona claustrofóbica, quien me conoce lo sabe, y me aterroriza verme rodeada. Si a alguien no le ha parecido bien que me cuidaran en la entrada, lo siento mucho». Tras esto se marchaba, no sin antes señalar indirectamente a sus excompañeras: «Cuando uno hace determinados comentarios, y sabe de quién está hablando, debe hacerlo de otra manera. Allá cada cual con su conciencia«.