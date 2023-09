Las redes ven a Gema López en su debut en ‘Espejo Público’ y la sentencia es atronadora

Tras anunciarse su fichaje estrella el viernes, Gema López ha debutado este lunes 11 de septiembre como nueva copresentadora de la parte de corazón en ‘Espejo Público’. Lo ha hecho coincidiendo con el arranque de los nuevos programas matinales de Telecinco con Ana Terradillos y Joaquín Prat.

Gema López hacía su entrada triunfal después de que ‘Espejo Público’ hiciera alusión a la vuelta de la periodista tras ‘¿Dónde estás corazón?». «4.723 días después, es casi una condena, Gema López está aquí con nosotros«, recalcaba Susanna Griso. Tras ello, la presentadora no dudaba incluso de hacer un guiño a la que ha sido su rival durante 18 años: «Me traigo a Gema López aquí con tu permiso, Ana Rosa» haciendo referencia a cómo su nueva compañera empezó con Quintana en Antena 3.

Tras ello, ‘Espejo Público‘ hacía una mirada al pasado recopilando algunos de los mejores momentos de Gema López en ‘¿Dónde estás corazón?’. En dicho vídeo emitían además las últimas palabras que le dedicó Gema a ‘DEC’ en su última entrega.

«Terminaba una época superimportante, porque fueron nueve años de crecimiento personal y profesional. No era despedir un programa, sino una etapa de tu vida. Es lo que me pasó el viernes, es como si el tiempo no hubiera pasado. Me reencontré con gente que hacía mucho que no veía. Me ha removido eso», confiesa la periodista.

Gema López recordando su etapa en ‘DEC’

Pero Gema López no ha entrado con buen pie a ‘Espejo Público’. Y es que ha tenido precisamente un problema con sus zapatos. «He dicho… ‘Primer día en Antena 3, me voy a poner de señorita y me voy a poner unos tacones’. Yo, normalmente, soy la niña de la bota, de la zapatilla, pero hoy me voy a poner tacones y ahora resulta que me encuentro a la presentadora en zapatillas de deporte. La verdad es que me has hecho un gran favor porque hasta con zapatillas me superas [de altura]. Así que creo que sí, que a partir de ahora hay que desmelenarse. Yo me voy a quitar los zapatos, esto por ahora, porque aquí nos vamos a quitar de todo, porque veo esto como ‘paraíto», añadía la nueva cara del corazón en Antena 3.

El reencuentro de Gema López con sus compañeras de ‘Sálvame’

‘Espejo Público’ se llena de rostros de ‘Sálvame’

En su primer día, Gema López ha estado bien rodeada de amigas y compañeras. Y es que junto a Susanna Griso y Miquel Valls estaban otras dos ex-colaboradoras de ‘Sálvame’ como Pilar Vidal y Laura Fa. Con ellas, han hablado de otras ex compañeras como Terelu Campos y Carmen Borrego a raíz del fallecimiento de María Teresa Campos. Y es que al final todo quedaba en casa porque este primer ‘Espejo Público’ de Gema López hacía que ‘Sálvame’ estuviera muy presente.

La audiencia se moja sobre el estreno de Gema López

Como era de esperar, el debut de Gema López en ‘Espejo Público’ ha sido muy comentado en redes sociales. Así, muchos han hecho referencia a cómo ahora parece que ‘Sálvame’ se emite en Antena 3.

Cómo cambian las cosas…



Miquel Valls, Laura Fa, Gema López, Pilar Vidal…

Parece como si Susanna Griso hubiese visitado el plató de #Sálvame en Telecinco para que le hagan una entrevista. 😅#TerremotoESP pic.twitter.com/MVaaOrPJ1P — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) September 11, 2023

Por favor he vuelto a sentir lo que sentía al ver sálvame, gracias @EspejoPublico ❤️ https://t.co/6DoXmVluUz — J Bongos Era 👠 (@JaponNoJkeAnt) September 11, 2023

Cómo me alegro de verla ahí! Se lo merece! 🙌🏼👏🏼👏🏼👏🏼👌🏼💯 https://t.co/fste3BsYWz — ~⭐ R o b e r t o C. (@RobertoCotillas) September 11, 2023

Lo que son las cosas pic.twitter.com/t6C319kQve — Ale Conti 💛 (@_aleconti6) September 11, 2023

Gema López, Laura Fa, Pilar Vidal y Miquel Valls en la sección de corazón de Espejo Público, esto es Telecinco pic.twitter.com/DSzVJWKzHg — ✿🍒 (@thatssoblue) September 11, 2023

Me sobra Griso en este tramo del corazón, deberían dejar a Gema López de presentadora, tiene muy buena química con el resto de colaboradores y sabe crear salseo para que no se haga tan monótono como si fuera todo tan blanco como a esta hora la competencia 👏#11SeptiembrEsp pic.twitter.com/OUvLrBaDIG — televisivok 𝕏 (@televisivok) September 11, 2023