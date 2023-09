Susi Caramelo causa sensación ante lo hecho en ‘Cuentos Chinos’ y el clamor es unánime

Susi Caramelo se ha convertido en uno de los principales reclamos de ‘Cuentos chinos‘. Desde su estreno en Telecinco, la humorista ha protagonizado un sinfín de momentazos gracias a su irreverencia y a su particular sentido del humor. De hecho, la última intervención de Susi Caramelo junto a Esperanza Aguirre ha inundado las redes de memes y halagos.

Antes de dar paso a su sección, la colaboradora ya ha regalado numerosos momentazos cargados de humor. «Antes de entrar en la casa me hizo recorrer las calles de Malasaña porque quería denunciar los graffitis como si este programa lo viese Almeida», ha apuntado provocando las risas en plató.

La sección de Susi Caramelo junto a Esperanza Aguirre ha dejado una ristra de momentazos. Nada más ver las dimensiones de la puerta de entrada, ésta ha apuntado: «La puerta es gigante, pero porque aquí vive una grande de España». Por si fuese poco, Susi

De igual manera, la tertuliana no ha tenido reparo en destapar el incidente que la política tuvo con la guardia urbana: «Aquí no estaba el coche con el que dicen que te llevaste por delante a un agente. Esto lo traes aquí y le hubieras cambiado la matrícula en un plis-plas y no se enteraba nadie».

Los momentazos no han cesado puesto que al ver el tono rojo del salón de Aguirre, Susi no ha tenido reparo en asestarle: «Es muy roja esta casa para ti eh». «Rojo de Comunidad de Madrid», ha respondido velozmente la política antes de que Susi, al ver el minibar, le ofreciese la posibilidad de tomarse un calimocho.

«Tienes chimenea, aquí viene Santa Claus a pedir» o «si me hago el camino de Santiago a caballo, cuando me bajo me tienen que quitar las hemorroides», han sido otros de los comentarios que han agitado las redes. Por si fuese poco, Susi Caramelo ha terminado la entrevista pintándole un graffiti en la pared de su propia casa. «Soy una sinvergüenza», ha reconocido.

Las redes se vuelcan con Susi Caramelo

Después de denunciar los grafitis por la calle, @Susi_Caramelo se le va de la mano y hace una pintada en la casa de Esperanza Aguirre.



No sé cómo hemos aguantado sin ella en la televisión lineal. La mejor🤣#CuentosChinos5 pic.twitter.com/xUrykch56Y — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) September 18, 2023

Madre mía, hacía tiempo que no me reía tantísimo, buenísima la visita de @Susi_Caramelo a Esperanza Aguirre en #CuentosChinos5 @cuentoschinost5 — Armando Gómez🫧 (@armando_gtf) September 18, 2023

Qué bueno el programa de hoy #CuentosChinos5 @Susi_Caramelo es una joyita — diosito (@Dios_tlaloc) September 18, 2023

@Susi_Caramelo y su sección yendo a casas de famosos es un SÍ rotundo 🔝#CuentosChinos5 — Álex (@alexx_secret) September 18, 2023

Que maravilla @Susi_Caramelo en casa de Esperanza Aguirre, lo que he podido descojonarme !!

Así si, #CuentosChinos5 — SEMEN DE FUERZA 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@amorenelai) September 18, 2023

Por favor, Susi Caramelo SIEMPRE en la mesa. Es un diamante en bruto que tiene el programa. @fabricatele @cuentoschinost5 #CuentosChinos5 — Paca la Butanera (@Paca_labutanera) September 18, 2023

Susi Caramelo es un gran descubrimiento, me parto de risa con ella. Si algún día cancelan Cuentos Chinos, deberían de darle un programa solo para ella.#CuentosChinos5 — ʙᴀᴍʙɪ ᴅᴏ (@bambido_) September 18, 2023

Sigo pensando que lo mejor que tiene #CuentosChinos5 es el tándem que forma @Susi_Caramelo y @jjaviervazquez . Lo que me he podio reír con la sección de #susiadomicilio — Paco Casas (@PacoCM84) September 18, 2023

Qué divertido hoy #CuentosChinos5. Hoy sí que han dado en la tecla con el ritmo. Y hay que amar a Susi! Felicidades a ella por su cumple y a ti, @jjaviervazquez, por el programa. 🧧🥢 — Juan Esteban 🏳️‍🌈🌹 (@juanesteban_art) September 18, 2023

Divertidísima la sección de Susi Caramelo. La mejor colaboradora de lejos #CuentosChinos5 — Alejandro Bermúdez 📺 (@alejandrobe__) September 18, 2023

Es que el tándem de Susi y Jorge es lo mejor del programa 🫶🏼 #CuentosChinos5 — 𝙁𝙧𝙖𝙣 𝙇𝙖𝙢𝙖𝙙𝙧𝙞𝙙 (@Franlamadriddj) September 18, 2023