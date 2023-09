El tenso corte de Esperanza Aguirre a José Yélamo en ‘La Sexta Xplica’: «He dicho que no»

José Yélamo conectó este sábado en ‘La Sexta Xplica’ con Esperanza Aguirre para que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid opinara sobre la situación política y social que vivimos. La colaboradora de ‘Todo es mentira’ hizo un alto en el camino para atender al programa de la Sexta pues se encontraba en medio de una cena.

Durante su entrevista, Esperanza Aguirre no dudó en dar la cara por Alberto Núñez Feijóo ante su próxima investidura. Además tuvo que responder a que pensaba de los contactos que había mantenido el PP con Junts per Catalunya después de las críticas que estaban haciendo al PSOE por negociar con ellos una posible investidura de Pedro Sánchez.

Antes de terminar la entrevista, José Yélamo quiso agradecerle a Esperanza Aguirre su compromiso con el programa pese a estar de cena. «Sé que está en medio de una cena y la ha pausado para vernos. Se lo agradezco», le decía el presentador antes de hacerle dos últimas preguntas. «No te preocupes, los de la cena pueden esperar, pero España no», le respondía con sorna ella.

Esperanza Aguirre expresó su malestar porque Pedro Sánchez conseguirá mantenerse en La Moncloa pues considera que el Presidente del Gobierno aceptará todas las exigencias que le pidan los partidos independentistas. De modo, que la ex-presidenta de la Comunidad de Madrid no duda en que Feijóo no podrá ser Presidente.

Antes de concluir, José Yélamo quiso preguntarle a Esperanza por la polémica que rodea a Luis Rubiales después del beso no consentido a Jennifer Hermoso. Fue entonces cuando Esperanza Aguirre optó por no responder a esa pregunta y se encaró con el presentador. «No voy a hacer el favor a aquellos que con esto de Rubiales están intentando tapar lo de Puigdemont. No pienso opinar sobre esto, solamente diré que Rubiales ya había hecho muchísimas cosas para hacerse merecedor de no ser presidente de la Federación Española de Fútbol», respondía.

«Esto es como Al Capone, que fue a la cárcel por no pagar a Hacienda, después de todos los asesinatos que había cometido. Esto es lo que yo opino», añadía Aguirre. Pero Yélamo no se daba por satisfecho y repreguntaba a la ex política. «¿Le parece menor? ¿No condena lo que hizo Rubiales en esa ceremonia de entrega?», insistía el presentador de ‘La Sexta Xplica‘.

«Que ya le he dicho que no voy a opinar. Había dicho usted que era la última pregunta. Yo ya le he dicho que Rubiales se ha merecido no ser presidente de la Federación Española de Fútbol por el dineral que le dio a Piqué o por muchas cosas que ha hecho y, sin embargo, por todo ello tragó el Partido Socialista. Quieren que hablemos de Rubiales para que no hablemos de otras cosas«, sentenciaba Esperanza Aguirre dando por zanjada la entrevista.