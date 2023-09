Polvillo es desenmascarado tras su salida de ‘El Conquistador’ al destaparse su gran farsa

Polémica en ‘El conquistador’, uno de los concursos más extremos de la televisión. El protagonista de la última entrega ha sido Polvillo, del equipo azul, el liderado por el exfutbolista Patxi Salinas. Todo comenzó con una brutal discusión nada más salir del campamento donde se aloja el equipo y mientras se dirigían a la Asamblea.

Finito y Keroseno son los nominados del equipo azul, por lo que ambos expresaron su opinión sobre sus compañeros. «Hubo gente que ni se pronunció respecto a nuestra nominación, la verdad que como equipo… da mucho que pensar», comentaron, visiblemente dolidos. Polvillo apoyó estas palabras de sus compañeros, pese a que el resto no estaban de acuerdo, pues consideraban que el equipo estaba desmotivado ante la prueba.

Sin embargo, a partir de ahí comenzaron los reproches y las acusaciones entre los participantes. «En vez de hacer como otros hacen que cuando no hay cámaras actúan de una forma y delante de cámaras actúan de otra, nosotros actuamos igual», decía Keroseno. Ante esto, el capitán tomaba partido, participando en el debate: «Me sienta fatal que digáis eso. Os hemos apoyado desde el primer día. Pasé ayer la peor noche de mi vida. ¿Crees que tenía ganas de decirte algo? Habéis intentado generar un mal rollo».

Se destapa la gran mentira de Polvillo

Estas palabras provocaron el estallido de Polvillo, quien le espetaba a Andrea: «Has dicho que nos quieres quitar de en medio». De pronto, la discusión derivó en la guerra con los otros equipos. Keroseno, nuevamente, develó que uno de sus rivales le dio «cinco codazos en los testículos»; «algo rastrero» que habrían utilizado para intentar desestabilizarle.

En medio de esta guerra, se destapó la gran mentira de Polvillo. El concursante del equipo azul había asegurado que la capitana del equipo rival, Joana Pastrana, le había llamado «maricón» justo en el momento en que este había sido acusado por Joana de haberle dado una patada en el cuello a propósito. «¿No habías dicho que te había llamado maricón?», le preguntó Andrea a su compañero.

Sin embargo, Polvillo reculó y alegó no acordarse de lo ocurrido, provocando de esta forma la desconfianza entre todos sus compañeros. Desde el programa, han vuelto a mostrar las imágenes en las que Joana le expresa su malestar por la patada y en ningún momento se oye la palabra ‘maricón’. Así, el concursante quedó desenmascarado, destapándose su gran mentira.

Polvillo abandona y pide disculpas a Joana

Polvillo se ha tenido que enfrentar al reto para la eliminación. Desde el primer momento, mostró una actitud derrotista, reconociendo que no sabía hacer la prueba. Tras varios intentos, finalmente acabó abandonando tras las preguntas de Raquel Sánchez Silva. La presentadora se acercó en no pocas ocasiones a la zona donde competía para tratar de animarlo y que se reincorpora a la prueba, pero fue en vano. «No puedo. Que me perdone toda España, pero no puedo. Abandono el desafío», sentenció el joven, al borde de las lágrimas.

Raquel le recordó que esa decisión conllevaba el abandono directo del concurso de TVE, favoreciendo a sus rivales en esta prueba. Pero él tenía clara su decisión: «No me gusta abandonar en la vida, pero no puedo». Este abandono significaba que el equipo capitaneado por Patxi Salinas pierde a otro integrante. Mientras que, de momento, los del equipo rojo mantienen intacto todo el grupo de concursantes.

Ya fuera del concurso, Raquel le preguntaba sobre la polémica mentira, dándole la oportunidad de rectificar. Pero Polvillo no lo ha hecho aunque sí que le ha pedido perdón a Joana por la patada en el cuello, alegando no ser muy consciente de ello en ese momento. Con respecto a la famosa palabra, el concursante aseguró no recordar muy bien la situación, pero aun así ha preferido restarle importancia.