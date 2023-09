La incendiaria rajada de Pepa Sanz en ‘El Conquistador’ tras ser la primera expulsada

La aventura de ‘El conquistador’ ya ha arrancado en TVE. La 1 ha estrenado este lunes la primera entrega de la primera temporada de la versión nacional del programa de ETB. Y lo ha hecho con una entrega cargada de tensión, emoción y mucha aventura.

Nada más arrancar, ‘El conquistador’ nos mostraba a los 33 concursantes que han sido divididos en tres equipos. Por un lado, Atabey, el equipo verde, liderado por Joana Pastrana y formado por las mujeres. Por otro, Yocahu, el equipo rojo liderado por Cesc Escolá formado por los hombres. Y por último, Corocote, el equipo azul con Patxi Salinas a los mandos y formado tanto por chicos como por chicas.

Cabe decir que en cada uno de los equipos de ‘El conquistador‘ hay un dúo. En el masculino unos gemelos, en el mixto unos hermanos y en el de las chicas una pareja sentimental. Los tres dúos compiten como uno por lo que si ganan recompensas las deberán compartir entre los dos.

Nada más llegar al Parque Nacional de los Haitises (República Dominicana) y después de dividir los equipos tocaba arrancar la aventura para convertirse en el equipo ganador que alce la bandera del programa y llevarse los 100.000 euros de premio. Para ello se tienen que enfrentar a retos y pruebas físicas muy duras y las nominaciones y desafíos para evitar la expulsión.

El equipo de las mujeres, primer ganador de ‘El conquistador’

En la primera prueba de ‘El conquistador’ los tres equipos se enfrentaban al reto de la inmunidad. Desde una altura de 15 metros, equivalente a un quinto piso, los concursantes de cada equipo tenían que lanzarse al agua y alcanzar a nado un cayuco al que debían de subirse y remar hasta una plataforma en mitad del agua donde les esperaba su capitán. Después cada capitán tenía que elegir a un concursante para subir la pared rocosa por una red de cuerdas de 30 metros de altura y hacer cima antes que las otras formaciones.

Ha sido una primera prueba accidentada con varios concursantes haciéndose daño al saltar al agua. De hecho se veía como sangraban por el labio o la cara. Pero la peor parte se la llevaba Perla que al caer se le rompía una de las prótesis de su pecho y tenía que ser evacuada al hospital. Por si fuera poco, el equipo rojo sufría un percance con el cayuco al caer al agua.

Finalmente, Atabey, el equipo verde formado por las mujeres y liderado por Joana Pastrana se hacía con la inmunidad al ser los ganadores de la prueba consiguiendo así el campamento rico. En segunda posición se quedaba Yocahu siendo el equipo mixto liderado por Patxi Salinas (Corocote) el que se quedaba en tercera posición teniendo que ir al campamento pobre para cabreo del ex futbolista.

Las primeras nominaciones

Y es que entre su equipo empiezan los malos rollos al culparse los unos a los otros y sobre todo a Pepa Sanz (‘Sálvame’) por no haber sido capaz de subir por la cuerda la pared rocosa. Tras ello, las ganadoras, con Joana Pastrana al frente decidían nominar directamente a uno de los componentes del equipo azul siendo Loren el elegido.

Poco después, en la cueva de la asamblea, Julian Iantzi y Raquel Sánchez Silva se reunían con el equipo perdedor de la primera entrega de ‘El conquistador’. Los Corocotes tienen que elegir a dos nominados más. Por un lado, Patxi Salinas como capitán nominaba a Polvillo mientras que todos los compañeros optan por nominar a Pepa.

Joana Pastrana como capitana del equipo ganador también tenía otra decisión que tomar: elegir al inmune del equipo rojo de los hombres. Y la boxeadora siendo estratega elegía a El Carni al considerar que era el más débil. Por su parte, Cesc Escolá como capitán de Yocahu tiene que escoger al cuarto nominado siendo Guyo el que se autonomina por lo que sucedió en la prueba.

Pepa, la entrenadora de ‘Sálvame’, primera expulsada de ‘El conquistador’

Antes de someterse al desafío, los cuatro nominados podían elegir a un compañero para que les ayudara en la prueba. Polvillo se llevaba a Finito y Keroseno. Loren, a Pau; Pepa, a Matías; y Guyo a los gemelos de su equipo. Guyo como el único nominado que no pertenecía al equipo perdedor podía elegir entre Polvillo y Pepa para luchar contra ellos y contra Loren. Y él escogía a Pepa logrando así que Polvillo se salvara de la expulsión.

La prueba de eliminación consistía en colgar el banderín de su color en lo alto de una escala suspendida de un acantilado. Los banderines se encontraban en la Cueva de los Murciélagos. Para dar con ella tenían que seguir un mapa. Finalmente, Loren era el primero en llegar a la cima seguido de Guyo después de que Pepa tirara la toalla.

Así, Pepa Sanz, la que fuera entrenadora de Anabel Pantoja en ‘Sálvame’ se convertía en la primera expulsada de ‘El conquistador’. Lejos de irse con humildad, la concursante cargaba contra Guyo porque aseguraba que el componente del equipo rojo tenía su antorcha apagada: «Yo he nadado, he llevado una antorcha que pesaba 200 kilos y casi me quemo el pelo», ha clamado ante este trato diferente. Y luego se quejaba de la estrategia de su equipo al seleccionarla a ella para este reto en lugar de a otras compañeras. «Podían haber elegido a una que no hace nada de deporte, me habría gustado verla subir. ¿Por qué tengo que ser yo la más fuerte? Hay más gente», ha sentenciado.

Ya tenemos primera expulsada de El Conquistador. Adiós Pepa💪 #ElConquistadorRTVE ¿Qué os ha parecido su paso por la aventura? pic.twitter.com/S2f8hVRjiN — La 1 (@La1_tve) September 11, 2023

Una actitud que no ha pasado desapercibida en la red social «X», anteriormente Twitter, donde muchos han criticado la «prepotencia» de Pepa en esta primera entrega, y sobre todo por su reacción al conocer su eliminación del reality de TVE:

Pues yo esperaba que Pepa por ser deportista tuviera mas resistencia y habilidad y pues no 🤦‍♀️🤔 pic.twitter.com/G0WfRAW0Aj — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) September 11, 2023

Muy derrotista la actitud de Pepa. ¿A dónde se pensaba que iba? Matías no ha podido animarla más. Creo que no ha estado a la altura. Lo último es tirar la toalla y derrotarse. #ElConquistadorRTVE — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) September 11, 2023

Una auténtica pérdida de tiempo y un puesto ocupado por alguien que desde el minuto 1 ha mostrado 0 ganas por pelear — Svs (@vicuna_sonia) September 11, 2023

Tenía mayores expectativas para Pepa, pero ha resultado ser una derrotista y un lastre.



Si en este tipo de aventura no eres capaz ni de intentarlo, pues adiós. Una pena. #elconquistadorRTVE pic.twitter.com/FXt4K1hirR — 𝐓𝐡𝐞𝐃𝐚𝐫𝐤𝐧𝐞𝐬𝐬 🖤 (@TheDark4591) September 11, 2023

Pepa es el claro ejemplo de la inutilidad de los anabolizantes.



#elconquistadorRTVE — Rompiendo las reglas (@Pensadorconalas) September 11, 2023

La aptitud de Pepa, para este tipo de concurso no es la necesaria. El compañero que la ha ayudado de 10.#elconquistadorRTVE — MJ ⚡️ (@MJPNP) September 11, 2023

Un flop y una prepotente que no sabe perder… — Rober (@Rober9_X) September 11, 2023

Pepa ha ido de bocazas creyéndose hulk y se ha ido pa casita la primera, hay que hablar menos y hacer más 👀#ElConquistadorRTVE — san. 🎇 (@_miotramitad) September 11, 2023

A ver, Pepa, cariño… La prueba la habéis perdido porque no has podido subir… Evidentemente la justa nominada eres tú.

Cada uno apechuga con sus errores.#elconquistadorRTVE — Mari Madalenas🏳‍⚧🏳️‍🌈🛵 (@mirarilichis) September 11, 2023

Pepa a parte de tirar la toalla tiene mal perder .

Pepa te han elegido por débil y han acertado

#elconquistadorRTVE — MissBursin (@MissBursin) September 11, 2023

Pepa chica, haz un poco de autocrítica y reconoce que te pesa demasiado el músculo y no puedes con tu cuerpo. Que no es que no encajes ni nada, es tan simple como eso. #elconquistadorRTVE — Lola Raisin (@Madolova) September 11, 2023

Lo tremendamente MAL que me cae la Pepa esta, y lo muchísimo que me alegro que sea ella la que se ha ido a 💩#ElConquistadorRTVE pic.twitter.com/5Q903By45c — Henboque de confianza (@Henboquee) September 11, 2023

Pepa se ha equivocado de concurso. Se pensaría que esto es el supervivientes de Telecinco… y va a ser que no #ElConquistadorRTVE — YinYang (@ClonClexa) September 11, 2023