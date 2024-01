Julian Iantzi aclara su futuro en ‘El Conquistador’ tras quedar apartado en su vuelta a ETB

Hace ya unos meses desde que Julian Iantzi anunció el fin de su aventura presentando ‘El Conquistador’. El presentador se despidió del reality de supervivencia de ETB este verano, por razones de la cadena autonómica que prefirió no comentar. Ahora, aprovechando el estreno de su temporada 20, el antiguo conductor del programa se ha pronunciado. El vasco ha dejado claro si volver al reality está entre sus planes de futuro.

El presentador anunció en julio que la décimo novena edición del concurso en la televisión vasca sería la última que presentaría. Meses más tarde, en septiembre, reapareció junto a Raquel Sánchez Silva en la versión nacional del formato, emitida en TVE. Sin embargo, el vasco aclaró que su salida del formato autonómico no responde a incompatibilidad por trabajar en dos canales. «El de TVE no es mi primer programa y hasta ahora no ha habido ningún problema», explicó el comunicador.

«No haré ‘El Conquistador’, pero llevaré a cabo otros proyectos con ellos. No sé lo que ocurrirá en el futuro«, aseguró Julian Iantzi, que desde hace unos meses dejó clara su salida del formato en ETB. El pasado 15 de enero se estrenó la nueva edición del reality en la cadena autonómica, y los espectadores han bombardeado al presentador con preguntas sobre su presencia en el formato. Es por eso que Iantzi ha querido dejar claro de una vez por todas su futuro en ‘El Conquistador’.

Julian Iantzi deja claro si volverá a ‘El Conquistador’: «Estoy fuera del proyecto al 100%»

Después de la preocupación de los seguidores del programa en redes sociales, el antiguo presentador del formato decidió publicar un vídeo en ‘X’ aclarando todas las dudas. «Sí que me han llegado un montón de mensajes, interpretando que yo iba a aparecer de alguna manera…», comenzó explicando el comunicador a sus seguidores.

Sin embargo, las noticias no han sido muy buenas para los más fanáticos del presentador. «Quiero aclarar que estoy fuera del proyecto al cien por cien. Ni presentador, ni concursante, ni capitán, ni nada», sentenció el comunicador vasco, que descarta de forma definitiva su aparición en el programa en la cadena autonómica. Julian Iantzi aclaró a su vez, el motivo del vídeo.

#ConquisEstrenoETB Reconforta saber que te tienen en cuenta, la verdad es que si. Disfrutad de la aventura!! Mila esker guztioi, benetan!💪 @elconquis_etb pic.twitter.com/dpS6xEW2K8 — Julian iantzi 🐦😃 (@JulianIantzi1) January 16, 2024

«Simplemente por comentarlo, porque me hizo mucha gracia. Si es por las ganas que tiene la gente de verme dentro, pues ni tan mal, pero no, no. No sé qué pasará en un futuro, pero lo veo complicado«, señaló Iantzi, que sin embargo no pierde la esperanza de estar equivocado. «Ojalá me dé con un canto en las narices, pero, de momento, estoy fuera. No me vais a ver», confirmó el comunicador a todos sus seguidores.

Aún así, agradeció a los fans por su preocupación.»Reconforta saber que te tienen en cuenta, la verdad es que sí. Disfrutad de la aventura!! Mila esker guztioti, benetan!», escribió el presentador en su publicación de ‘X’, seguido del hashtag del programa de ETB. «Antiguamente, solo hablaban los haters, siempre mensajes en contra. Pues ahora se agradecen mensajes a favor. Gracias por tenerme en cuenta«, apuntó Julian Iantzi en el vídeo.