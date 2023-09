Patxi Salinas carga contra la organización de ‘El Conquistador’ y denuncia irregularidades

Patxi Salinas es uno de los capitanes de la primera edición del ‘El Conquistador’ en TVE, cuyo estreno ha tenido lugar este lunes, 11 de septiembre. El exfutbolista sabe bien lo que es el formato, pues ya participó en 2016 en la versión original de ETB2, la cadena pública vasca. Y, desde luego, su declaración de intenciones no puede ser más firme: perder no entra en sus planes.

A Patxi le ha tocado ser el capitán del equipo azul, pero las cosas no han empezado con buen pie. La primera prueba de inmunidad de la temporada era extremadamente dura y ha ocasionado un fuerte rifirrafe por un malentendido. Los equipos sabían cómo empezaba ese reto pero no cómo iba a terminar. Esa información solo lo conocían los capitanes tal y como ha indicado Julián Iantzi.

«Tenéis que colocaros en una plataforma sobre el mar con los ojos vendados, escucharéis cómo llegan vuestros equipos, tendréis que quitaros el antifaz y, en ese momento, debéis elegir a alguien para que junto a vosotros termine la prueba, que es subir la pared y subir una red de 30 metros. El primer equipo que lo haga bien, obtendrá la inmunidad», ha explicado el presentador a Cesc Escolá (rojo), Patxi Salinas (azul) y Joana Pastrana (verde).

Sin embargo, Patxi no lo ha captado correctamente y así se ha visto reflejado en el resultado de la prueba: el grupo que lideraba se ha convertido en el peor clasificado por detrás del verde y el rojo. No obstante, el exfutbolista no se ha quedado callado y ha protestado sin cortarse contra la organización de ‘El Conquistador‘ frente a Julián y Raquel Sánchez Silva.

«La prueba a nosotros, a mí por lo menos, no me la habéis explicado. A mí o me habéis ocultado información o no sabía la información. A mí me habéis dicho ‘eliges a un compañero para que contigo haga la escalada para arriba’. A uno», ha denunciado, asegurando que había entendido que solo dos podrían completar la parte final de la prueba.

«Hemos llegado allí y he empezado a subir con Loren. He mirado y los rojos tenían el barco bocabajo y estaban nadando empujando el barco. Yo he pesando ‘estos estarán desclasificados porque eso no tiene nada que ver y es una trampa como un castillo’. Pero de repente, cuando estoy en la primera subida, veo que Andrea (equipo rojo) me empieza a coger a mí y me pregunto ‘qué hace aquí’. Entonces, el tema es que no subían dos personas realmente, habéis pasado de dos a cuatro», ha criticado, insinuando que se cambiaban las reglas improvisadamente.

«Una parte de tu equipo sabía una parte de la primera prueba y tú -y te lo he remarcado- sabíais la segunda parte, el final de la prueba. Hay que saber interpretar y cuando es blanco y en botella, pues es blanco y en botella», le ha cortado Julián Iantzi. «Lo que os ha pasado en la prueba os quita la razón porque hay dos equipos con la misma información que lo han interpretado bien. ¿Por qué?», le ha confrontado Raquel Sánchez Silva.

«La información no era clara», ha seguido insistiendo Patxi Salinas sin ceder un ápice en su postura y mientras hacía hincapié en que el equipo rojo había cometido trampas. «Hay un hecho, que había que remar y hay gente que no ha remado», ha reivindicado un concursante del equipo azul en apoyo a su capitán. «Han hecho una cosa más difícil, que es arrastrar el cayuco», ha rebatido Iantzi.

«Que les puedes dar el segundo puesto (al equipo rojo), pero que no se lo han merecido. Las normas son las normas y si el primer día las incumplimos, las vamos a incumplir todos», ha sentenciado un Patxi cada vez más enfadado. «Aquí el único equipo que no ha completado el recorrido y, por tanto, no ha completado la prueba que consistía en que cuatro personas subieran 30 metros de red ha sido el tuyo», le ha encarado Sánchez Silva una vez más.

«Pero nosotros no hemos incumplido ninguna normativa. Ni una», se ha reafirmado Salinas. «El problema es que no habéis sido equipo, podéis echar balones y buscar culpables fuera, pero los únicos culpables sois vosotros», ha zanjado Julián Iantzi para continuar con el desarrollo del programa.