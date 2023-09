La colaboradora de ‘Sálvame’ que apunta directamente como concursante de ‘GH VIP 2023’

A falta de ocho días para que ‘GH VIP 8’ llegue a Telecinco, el reality aprieta el acelerador tras confirmar a Sol Macaluso como primera concursante oficial. Así, la cuenta oficial del reality lanzaba este martes por la noche tres nuevas pistas de otro concursante. Y todo apunta a que se trata de una ex colaboradora de ‘Sálvame’.

Las tres nuevas pistas son un corazón, una paella y un calcetín con un agujero o como se conoce un «tomate». Con ello, son muchos los que señalan a la misma persona como la destinataria de estas pistas. Y es que si juntamos corazón, paella y tomate solo se viene un nombre a la cabeza: el de Carmen Alcayde.

Así, muchos piensan que la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ será una de las concursantes de ‘GH VIP 8′ pues es valenciana y a lo largo de su carrera profesional ha trabajado en varios programas de corazón siendo ‘Aquí hay tomate’ el más icónico.

¿Suficientes emociones por un día? ¡Nunca! ✨Aquí os dejamos unas pistitas más ¿Podéis adivinar de que concursante de #GHVIP8 se trata? 🔎 pic.twitter.com/Fvon0pQOqi — Gran Hermano (@ghoficial) September 5, 2023

Carmen Alcayde, de ‘Sálvame’ a ¿fichaje de ‘GH VIP 8’?

Más allá de las pistas cabe señalar que no es la primera vez que el nombre de Carmen Alcayde suena como concursante de reality. Ella misma reveló en ‘Viernes Deluxe’ que había recibido una oferta para participar en ‘Supervivientes 2023’ pero lo rechazó porque le coincidía con la comunión de su hija.

«Yo soy una descerebrada y pienso que voy a salir de todo. Aunque sólo venga un día a Sálvame, creo que sacaré a mis hijos adelante. Sí que es verdad que me hace falta muchísimo ese dinero, pero yo no me perdonaría a mí misma no haber estado en un día tan importante para mi hija. No seré millonaria, pero ya saldré de esta como salgo siempre», aseguró entonces.

En el caso de que se confirme su fichaje como concursante de ‘GH VIP 8’, Carmen Alcayde debutaría como concursante de un reality después de que durante años haya estado ligada a los debates de ‘Gran Hermano’ formando el trío de «las chonis» con Lydia Lozano y Belén Ro. Además también ha podido comentar ‘Supervivientes’ en todos los programas en los que ha participado.