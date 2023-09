La actriz Petra Martínez no se corta en opinar así sobre Rodolfo Sancho y es inapelable

La actriz Petra Martínez, que coincidió con Rodolfo Sancho en la serie ‘La señora’, de TVE, ha confesado ante los medios de comunicación cómo fue trabajar con el actor. Y qué le ha parecido su cuestionada actitud con los medios en Tailandia, donde ha acudido a visitar a su hijo, que se encuentra en prisión tras haber confesado haber matado al cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Muy prudente, la famosa intérprete ha reconocido que «yo no sé mucho» del tema. «Yo trabajé en ‘La señora’ con Rodolfo Sancho, y yo creo que es la persona más encantadora, más dulce, menos prepotente… Yo me pongo en su lugar y debe ser algo muy fuerte. Creo que lo está haciendo bien, lo está haciendo comedidamente, muy prudente. Va a defender a su hijo, porque es lógico. Lo veo fortísimo para Rodolfo, por su sensibilidad, porque es una persona muy sensible. Yo creo que lo está haciendo lo mejor que se puede hacer. Él es maravilloso», ha dejado bien claro.

Petra Martínez sobre el regreso de ‘LQSA’: «Hay muchos personajes nuevos»

Sobre cómo lleva la vuelta de ‘La que se avecina’, que regresa ya con su decimotercera temporada en Telecinco, Petra Martínez reconoce que «con mucho cariño y con muchas expectativas, porque hay mucha renovación, y muchos personajes nuevos maravillosos». Aunque reconoce haber sentido «cierta ternurita» al dejar Montepinar, el anterior edificio de la serie, «porque llevábamos ya mucho tiempo. Pero estos estudios son muy cómodos, los camerinos son de Hollywood. Estamos contentos».

Respecto a José Luis Gil, quien causará baja esta temporada y la siguiente por estar en plena recuperación tras haber sufrido un ictus hace dos años, Petra Martínez reconoce echarle «mucho» de menos. Aunque, al igual que Alberto Caballero, la actriz confía en tenerle de vuelta en la serie muy pronto. Y si no es en esa serie, en otra.