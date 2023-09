Juan del Val se sincera y se muestra inquieto ante lo que va a pasar en ‘El Hormiguero’ esta semana

Juan del Val lleva días sin pegar ojo por culpa de ‘El Hormiguero’. Así lo confesó él mismo este jueves 21 de septiembre durante la tertulia de actualidad del programa de Antena 3. Al inicio de la sección, Pablo Motos se interesaba por cómo estaban sus colaboradores. Y fue entonces cuando el escritor hizo una sorprendente confesión.

«Juan está un poco ansia viva. No duerme por los nervios. No está durmiendo nada. Hoy se ha despertado a las tres de la mañana», explicaba su mujer, Nuria Roca. Aunque él le frenaba en seco: «Me he desvelado, ¡¿qué pasa?! ¡Ni que a ti te molestara!», le espetó.

No obstante, la presentadora de ‘La Roca’ insistía en sus palabras. Finalmente, su marido acabó dándole la razón, pero era el presentador el que aclaró a los espectadores el motivo de ese nerviosismo de Juan del Val: «Hay que decir que el miércoles que viene sale tu nueva novela, y el martes te entrevisto aquí».

Juan del Val será entrevistado por Pablo Motos: «Estoy acojonado»

El colaborador reconocía que estaba «acojonado», pero no tanto por la publicación de su nueva novela sino por su presencia en ‘El Hormiguero’ como invitado. «Estoy acojonado, realmente sí. Vengo a una cosa muy seria, que es venir a ‘El Hormiguero’ de invitado. Es una responsabilidad muy importante y estoy nervioso por ello. Pero lo vamos a pasar bien», confesaba.

«Tú dámelo todo», le pedía entonces Pablo Motos, algo que Juan del Val tenía muy claro: «Todo. A lo mejor es por eso por lo que estoy un poco nervioso». «Es que hacer una novela es una cosa tremenda, porque te vacías, pones las tripas y el corazón. Cuando se publica… es mucha tela», aseguraba el escritor quien, acostumbrado a hacer comentarios polémicos en los programas en los que colabora, ahora es él el que será entrevistado.

Será el próximo martes 26 de septiembre cuando veremos a Juan del Val sentarse frente a Pablo Motos. Pero, además de él, el espacio de Antena 3 también recibirá a Maxi Iglesias, a Manuel Turizo y a Sonsoles Ónega.