Aitana frena en seco a Pablo Motos ante su pregunta fuera de lugar: «No voy a hablar»

Aitana Ocaña regresó este miércoles 20 de septiembre a ‘El Hormiguero’ para presentar su tercer álbum de estudio, ‘Alpha’, que saldrá a la luz este próximo viernes. Y también para hablar de su inminente gira por España y Latinoamérica, en la que ya se está preparando a fondo.

La cantante catalana ha contado a Pablo Motos varias anécdotas de sus recientes viajes. Aunque algunas no tan graciosas, al menos para ella. La exconcursante de ‘OT 2017’ ha explicado que durante su viaje a México le dio «el mal de Moctezuma». «No me había dado nunca en la vida. Se da cuando ingieres agua de allí, que no es del grifo, que no es potable. Pues te pones malo», explicaba Aitana.

El presentador matizaba que también puede ser «por la comida que está muy especiada. Es una diarrea de otro nivel». En ese momento, la joven le paraba los pies a Pablo Motos, dejando claro que «no voy a hablar de diarreas». La artista se iba por la tangente para evitar hablar de un tema tan escatológico: «Me puse muy mal y, justamente, volaba a Miami al día siguiente de ponerme mala, y había un huracán en Miami».

Aitana se planta ante Pablo Motos: «No voy a hablar de eso. No seas así»

«¿Habéis visto el vídeo ese de la diarrea en el avión? Pues casi, pero que conste que esa persona no fui yo», aseguró Aitana, entre risas. Sin embargo, el comunicador valenciano insistía en el tema, y la preguntó por la intensidad de la misma: «¿Del 1 al 10?». «No te voy a hablar de eso. No seas así. Sabes que luego los titulares van por ahí. No voy a hablar de la diarrea», sentenciaba Aitana.

Eso sí, sobre sus días posteriores, se limitó a decir que «estuve mala como alguien que come algo malo y no le sienta bien». Aunque quiso dejar claro que adora la comida mexicana y no cree que haya sido cosa de algún alimento en mal estado.

Otra de las anécdotas que contó durante su viaje a México fue cuando le confundieron, ni más ni menos, que con Taylor Swift. Así lo explicó Aitana: «Yo tenía una actuación en una gala y estaba haciendo ensayos, y llevaba unos tacones con los que no podía bailar, por lo que tuve que buscar unas zapatillas plateadas. El problema es que necesitaba que fuesen plateadas y decidí hacer una manualidad Art- Attack».

Ni corta ni perezosa, se compró unas zapatillas blancas y las pintó de gris con un spray: «Empezamos a echar spray y ponía en el bote ‘tóxico, cuidado’, y yo con lo hipocondriaca que soy pensaba que me iba a morir». Tratando de airear la habitación del hotel donde se hospedaba, abrió la puerta: «Empezó a pasar gente y todo estaba lleno de plateado. Pasó una chica y en inglés dijo: ‘¿Taylor Swift?’, pensando que yo era la asistente que estaba pintando sus zapatillas», concluyó.