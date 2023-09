El cambio de look con el que Aitana ha irrumpido en ‘El Hormiguero’ está siendo comentadísimo

Aitana Ocaña regresaba este miércoles a ‘El Hormiguero’ para promocionar su nuevo álbum, «Alpha» que verá la luz este viernes 22 de septiembre y de la gira que le llevará por toda España y Latinoamérica. Lo hacía después de que el programa la liara por cómo apareció la artista junto a Miguel Bernardeau en la película de cada inicio de temporada.

Nada más entrar al plató de ‘El Hormiguero’, una de las cosas que más llamaba la atención era el look elegido por la que fuera finalista de ‘OT 2017’. Y es que Aitana Ocaña ha optado por cortarse el pelo y llevarlo como con efecto mojado.

Un cambio de peinado sobre el que la propia Aitana se manifestaba después de que Pablo Motos hiciera referencia a cómo hay gente que sufre un cambio de personalidad cuando estrena coche. «¿No has visto que me he cortado el pelo y todo? Si ha sido por eso», le soltaba la cantante al presentador.

«Se ha cortado el pelo media España, ¿lo sabías?», le preguntaba entonces Pablo Motos. «No, no salgo de mi casa con los ensayos y no me he dado cuenta», respondía ella. «Pues te cortaste el pelo y empezaron todas las niñas a cortarse el pelo como tú», le explicaba Motos. «Todas doras las exploradoras», bromeaba entonces Aitana.

Un look que no ha pasado desapercibido. Así, han sido bastantes los espectadores que se han mostrado contrarios a que Aitana lleve ese pelo. Algunos incluso consideraban que parecía que no se lo había lavado.

– "Todas las niñas se han cortado el pelo como tú"

– Aitana: pues muchas gracias. Doras, Doras. Las exploradoras.#AitanaEH pic.twitter.com/0ru9PSJaEp — DαnnyDM (@DannyDME) September 20, 2023

que despida a su peluquero por favor, menos mal que es guapísima y todo le queda bien pero por favoooor #AitanaEH — Marta 🙈🙊 (@mrtaborja) September 20, 2023

Para mí este look de pelo es un NO rotundo pero bueno lo que me importa es su música #AitanaEH pic.twitter.com/4HeTlJUVCo — Mike (@HablemosdePOP) September 20, 2023

El look que lleva Aitana esta noche…la noto como rara :/



Es como una imagen fría #AitanaEH — D (@deikray) September 20, 2023

En "mi tele" parece que Aitana tiene el pelo sucio… se ve con grasa 🤔#AitanaEH https://t.co/5lFD95SoAn — Beatriz (@Holmes_Beatriz) September 20, 2023

El pelo parece sucio #AitanaEH — Alejandra Rosero (@AguitaParaDos) September 20, 2023

– "Todas las niñas se han cortado el pelo como tú"

– Aitana: pues muchas gracias. Doras, Doras. Las exploradoras.#AitanaEH pic.twitter.com/0ru9PSJaEp — DαnnyDM (@DannyDME) September 20, 2023

El pelo de Aitana se va a llevar ahora??? Xq literalmente parece que lleva sin lavarselo tres meses #AitanaEH — 💤 (@ainhoafrmrez_) September 20, 2023