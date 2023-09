José Antonio León tacha así a Patricia Pardo por su postura ante la polémica de Lequio

Al igual que lo hiciera el Maestro Joao con una gran contundencia, el exreportero de ‘Sálvame’ José Antonio León también ha reaccionado al lamentable episodio que Alessandro Lequio protagonizó en ‘El programa del verano’ este lunes durante el homenaje a María Teresa Campos.

«Hay una cosa que tengo que decir. He escuchado a muchos decir que María Teresa era la ‘reina de las mañanas’. Aquí si ha habido una reina de las mañanas, esa es Ana Rosa Quintana, que ha liderado un programa durante 20 años. Basta de tonterías», llegó a decir Alessandro Lequio sin ningún tipo de pudor.

Un comentario tremendamente fuera de lugar que Patricia Pardo reprobó al instante. «Son cosas diferentes y no se le está restando mérito a nadie, faltaría más, pero yo creo que no es el momento ni es el día, estamos a otra cosa. Está de más», le recriminó la presentadora, muy disgustada con el desafortunado gesto de su compañero. Este tirón de orejas ha sido aplaudido por José Antonio León en su cuenta de Twitter. «Muy bien @Patricia_Pardo hoy en el programa! Sublime!», ha escrito el periodista andaluz.

Muy bien @Patricia_Pardo hoy en el programa! Sublime! https://t.co/2RWYFvNizM — José Antonio León (@Joseantonioleon) September 5, 2023

Hay que destacar que ese apercibimiento de Pardo a Alessandro Lequio no se quedó ahí. «Es un día para darle su sitio. Siempre ha tenido su sitio, no solo hoy, pero además cuando la propia reina de las mañanas (Ana Rosa) se lo ha dado es que, de verdad, que son conceptos que no están reñidos en absoluto. Me parece absurdo, son bautizos que me parecen muy ridículos. Y además, insisto, Alessandro, creo que no es el día para hacer ese comentario», le abroncó una muy enfadada Patricia Pardo.