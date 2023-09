Alessandro Lequio es cancelado por lo que llega a decir de María Teresa Campos: «Repugnante»

Día muy difícil para el mundo de la comunicación por la muerte de María Teresa Campos a los 82 años de edad. Las reacciones son innumerables y los programas de televisión se están volcando con la noticia como es el caso de ‘El programa del verano‘ de Telecinco. Sin embargo, en una tertulia moderada por Patricia Pardo, se ha producido un momento intolerable con Alessandro Lequio.

El colaborador había escuchado cómo algunos compañeros de profesión catalogaban a la veterana comunicadora como ‘reina de la televisión y de las mañanas’ y eso ha provocado en él una intervención incendiaria, indecorosa, insensible, de muy mal gusto, y completamente condenable e inadmisible sobre todo en un día como hoy.

«Hay una cosa que tengo que decir. He escuchado a muchos decir que María Teresa era la ‘reina de las mañanas’. Aquí si ha habido una reina de las mañanas, esa es Ana Rosa Quintana, que ha liderado un programa durante 20 años. Basta de tonterías», se ha arrancado a decir Alessandro Lequio sin ningún tipo de pudor.

«No hay que quitar el mérito que ha tenido María Teresa tampoco», le ha frenado Kike Calleja en primer lugar. «Luego llegó Ana Rosa y la destronó», ha insistido el tertuliano ahondando en su polémico comentario. «No hay que competir, hay que reconocer el mérito que ha tenido durante muchísimos años», ha defendido el excolaborador de ‘Sálvame’.

«¿No competía ella con Ana Rosa? ¿Me lo vas a decir tú a mí? ¿Tú a mí?», ha estallado Lequio en su habitual y desagradable tono desaforado. «De verdad, que no creo que esté reñida una cosa con la otra», ha mediado Patricia Pardo. «Aquí la única reina de las mañanas ha sido Ana Rosa Quintana. Punto. Es que tanta falsedad, no», ha continuado sin parar un bochornoso Alessandro Lequio.

«Son cosas diferentes y no se le está restando mérito a nadie, faltaría más, pero yo creo que no es el momento ni es el día, estamos a otra cosa. Está de más», le ha recriminado la presentadora, muy disgustada con este deplorable gesto de su compañero. «Sí es el día», se ha reafirmado.

«Es la primera reina de la televisión», ha rebatido Antonio Rossi. «Abrió un camino a la mujer periodista», ha apostillado Sandra Aladro por su parte. «Ayer nuestra propia Ana Rosa le hizo un homenaje en el Festival y le dio su sitio perfectamente y dijo que era una de las grandes. Entonces todo lo demás sobra», ha subrayado Rossi.

«Es que es un día para darle su sitio. Además siempre ha tenido su sitio, no solo hoy, pero además cuando la propia reina de las mañanas se lo ha dado es que, de verdad, que son conceptos que no están reñidos en absoluto. Me parece absurdo, son bautizos que me parecen muy ridículos. Y además, insisto, Alessandro, creo que no es el día para hacer ese comentario», le ha cortado de raíz una enfadada Patricia Pardo. De hecho, ha desaparecido del plató de manera fulminante.

Además, la indignación en redes sociales ha sido instantánea, recibiendo una cancelación total y absoluta por parte de la audiencia:

A Alessandro Lecquio se le acaba de pirar la flapa en directo en #PdV5S y ha soltado: "La única reina de las mañanas es Ana Rosa, basta ya de tanta falsedad". — Carlos Pecharromán (@carlos_pecha) September 5, 2023

Imposible tener menos decoro y respeto que Alessandro Lequio, poniendo el grito en el cielo en #PdV5S por Ana Rosa y diciendo que es la única 'reina de las mañanas'.



No es el día. Pero, claro, poco más le podemos pedir a este señor. — Merce Moreno 📺 (@MerceMoreno95) September 5, 2023

Alessandro Lequio diciendo en directo en Telecinco con María Teresa recién fallecida que la única reina de las mañanas que ha habido es Ana Rosa. Menudo estúpido. — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) September 5, 2023

No creo que nadie pueda quedar peor que Lequio hoy. Con tal de hacerle la pelota a la jefa, su comentario me ha parecido 🤮. — atxikia 🤍🦖💖 (@solman16879) September 5, 2023

Lo de Alexandro Lequio ha sido muy ruin en estos momentos. — Sandra REAL🤍MADRID🎼🏃‍♀️⚽️ (@SandraC80596144) September 5, 2023

Que repugnante el comentario de Alexandro Lequio en el homenaje hoy a Ma Teresa de el programa del verano. Ha dicho que no se diga más que Ma Teresa era la reina de las mañanas que las unica Reina de las mañanas es AR Quintana #DEP — comentamoslourgarco (@lourgarco) September 5, 2023

@elprogramadear Lequio, vomitivo. Perdona!!! La campos, creo muchas cosas, en los programas. Tu jefa Ana Rosa. Se lo encontró hecho. No ha inventado nada.

Pelotas!!! — Mayte Loor (@mayte8489) September 5, 2023

Y el pelota del lequio diciendo q la campos nunca fue reina d las mañanas , asqueroso ,y ella una impresentable — Coru (@Coru7687) September 5, 2023

En serio Lequio pronunció esa frase?

Ese hombre va de mal a peor, que asco me está dando.#MariaTeresaCampos — Atenea 🤎🔥💜 (@Atenea_Goettin) September 5, 2023

La reina de TV fue teresa la pionera! Q mal gusto e inoportuno decir eso lequio — cristinilla (@cristilaflaca) September 5, 2023

He escuchado a Alexandro Lequio diciendo que la única reina de las mañanas es AR, me parece de ser ruin y faltar el respeto a Teresa y su familia.

Esto lo ha dicho en la mesa de este mismo programa. — Sandra REAL🤍MADRID🎼🏃‍♀️⚽️ (@SandraC80596144) September 5, 2023

Lequio es un impresentable. Está lleno de odio.

Si ser la reina de las mañanas se mide por el cariño del público, Teresa gana a Ana Rosa por goleada. — HiMaVaT (@HiMaVaT2) September 5, 2023

Lequio: la reina de las mañana no era Maria Teresa Campo es Ana Rosa.



No he visto un tío tan sinvergüenza en mi vida. — Adarasiempre 💜✈ (@adarauva) September 5, 2023