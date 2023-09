Jesús Vázquez se enfrenta a su noche más difícil en ‘¡Allá tú!’: «Me ha afectado mucho»

La novena entrega de ‘¡Allá tú!‘ ha estado marcada por los nervios, que incluso le han pasado una mala jugada al propio presentador, Jesús Vázquez, quien ha vivido la tensión y emoción en primera persona. Primero con José, que arriesgaba y salía con 25.000€ bajo el brazo, y luego con Rossy, que se hacía con 15.000 euros.

En concreto, el presentador ha tenido que cogerle el teléfono al banquero en un momento determinante de la ronda de Rossy. Como viene siendo habitual, el banquero le ha comunicado a Jesús una suculenta cantidad de dinero, que el presentador ha sido incapaz de transmitir.

«Esto me va a costar un serio problema«, ha comenzado diciendo el gallego. Acto seguido, Jesús Vázquez confesaba el tremendo error cometido: «Se me ha olvidado». La justificación por parte de Jesús no ha tardado en llegar puesto que el conductor del formato ha hecho referencia al vertiginoso ritmo de las jugadas que han marcado la noche dominical.

«Es que estoy con muchos nervios, es que lo de José también me ha afectado mucho. Ha sido una noche muy difícil emocionalmente. Es que ves como era complicado», fueron las palabras empleadas por el presentador.

La emocionante jugada de Rossy de Almería

Aunque en un primer momento la joven ha comenzado con suerte su jugada, las cajas amarillas no han tardado en salir. De hecho, Rossy ha perdido los 250.000€ y los 50.000€. Una situación que la coloca en la picota puesto que el mayor premio al que puede optar es de 125.000€. «No está tan mal», ha reconocido el presentador, que intentaba animarla por todos los medios.

A pesar de su mal hacer, la concursante ha tenido clara su intención de jugar con todo al triturar las primeras ofertas del banquero, que rondaban los cinco mil euros. Una cifra muy alejada de los 125 mil euros que ha perdido en rondas sucesivas. Esto ha provocado que la concursante se desanimase, aunque Jesús Vázquez ha estado ávido al apuntar: «Así empezamos con José hace un ratito y se llevó los 25.000».

Dicho y hecho puesto que la almeriense ha conseguido deshacerse de una tarjeta roja valorada en 1€. Tras ello el banquero le ha ofrecido 3.333€. «No puedo, me da como toc. Es como ver tanto circulito junto, no puedo», ha apuntado al tiempo que ha lanzado la oferta a la trituradora. Casi en el ecuador del programa, el presentador ha hecho un inciso para recordar: «A ver, está esa esquina puñetera, pero son diez últimas cajas».

La recta final del concurso de Rossy ha estado marcada por la buena suerte de la concursante, que ha terminado con dos cajas de las amarillas. Todo ello al descartar la elevada cifra de 19.999 euros ofrecidos por el banquero. Finalmente, la elección de Rossy de rechazar dicha cantidad y escoger una de las dos cajas le ha hecho llevarse 15.000 euros, la menor cifra posible.