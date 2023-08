Jesús Vázquez se subleva en ‘¡Allá tú!’ por lo sucedido en emisión: «No puede hacer esto»

Una de las figuras más especiales de ‘¡Allá tú!‘ es la del banquero. Este personaje, que llama con cierta regularidad a Jesús Vázquez durante cada ronda del concurso, ha protagonizado uno de los momentos más tensos de la última entrega emitida. Todo ello ante la atónita mirada de Isa, la concursante que ha salido con más de seis mil euros de ‘¡Allá tú!».

En concreto, la tensión ha aparecido en una de las llamadas al presentador. Como viene siendo habitual, el banquero ha destacado por sus toques de humor ácido y su ironía. Ante ello, Jesús Vázquez le ha respondido asegurando: «Todos somos un poco intensos aquí. Ah no, todos no. Dice que todos no, él no. Usted tiene lo suyo también eh con todo el respeto se lo digo. A ver, usted tiene un carácter eh».

La respuesta por parte del banquero no se ha hecho esperar: ha colgado el teléfono dejando al presentador sin posibilidad de continuar el concurso. De hecho, Jesús Vázquez ha intentado llamarle sin recibir respuesta. «Pero si solo le he dicho que tiene un carácter…», ha resoplado Jesús. De igual manera, el gallego ha apuntado: «Esto no lo puede hacer porque en las normas del programa el banquero no puede cortar la llamada»

Tras este desconcertante momento, el banquero ha vuelto a llamar al conductor del concurso. «No puede usted dejar la negociación así colgada y apagar el teléfono, ¿qué hacemos? ¿Le damos paso a los informativos de última hora o que hago? No puede hacer eso. Bueno sí que puede porque lo ha hecho», ha asegurado Jesús Vázquez.

Así ha sido el concurso de Isa en ‘¡Allá tú!’

Aunque la candidata de Albacete ha comenzado con buen pie, sus elecciones rápidamente han comenzado a pasarle factura. De hecho, una de las primeras cajas que ha elegido le ha hecho perder 125.000€, la segunda mejor opción como premio que ofrece el espacio. «¡Qué mal empezamos!», ha exclamado la concursante visiblemente apenada por dicha pérdida.

Éste no ha sido el único momento negativo para la concursante puesto que, acto seguido, ha descubierto la caja valorada en 50.000€. De hecho, el propio presentador ha llegado a apuntar: «A ver si es rojita y libramos un poco este panel» en clara referencia a la siguiente elección de Isa. Poco a poco la suerte ha vuelto a ella puesto que también se ha beneficiado de casi acertar la cantidad ofrecida por el banquero: 1870 euros.

A pesar de ello, Isa ha vivido su peor momento en el concurso al perder 250.000€. «Oh ahora si que que ya…» , ha comentado muy desganada. «Tres veces me ha salido», ha exclamado el concursante que ha descubierto la caja de gran valor. No ha sido la última elección de Isa.

Frente a Jesús Vázquez, la concursante ha proseguido jugando hasta llegar incluso a perder la paciencia: «Ya no me espero más». Ante esta inédita actitud, el presentador le ha rogado: «Espera, cinco cajas… va a llamar el banquero y tenemos 25.000€. La probabilidad es alta. Vamos a aguantar los nervios, vamos a pensarlo con frialdad. ¡Estamos un poco nerviosos!». Finalmente Isa ha acabado llevándose 6.500€ euros al vender su caja tras uan noche «de infarto».