Horóscopo semanal, del 11 al 17 de septiembre: Predicciones para todos los signos

Seguimos avanzando el mes de septiembre con una nueva semana y la astróloga Esperanza Gracia predice lo que van a depararnos los astros en cada signo zodiacal para estos 7 días: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio. ¿Qué suerte vas a correr en salud, trabajo, dinero o amor?

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia‘, hasta el día 15, el planeta Mercurio sigue retrógrado en el signo de Virgo y debemos ser cautos porque los malentendidos pueden complicar las relaciones. El día 15, la Luna Nueva en Virgo nos puede traer nuevos comienzos, y nos gustará planificar y organizar nuestra vida.

Consulta cómo te va a ir esta semana, con los pronósticos del horóscopo en tu signo del zodiaco del lunes 11 al domingo 17 de septiembre de 2023:

Horóscopo semanal Acuario

La Luna Nueva te aporta una energía regeneradora y de cambio que potencia tu lado más innovador y original, pero vas a necesitar mucha diplomacia para no caer en enfrentamientos y que tus relaciones no se resientan. Tómate las cosas con calma. Muy pronto vas a notar una mejoría en tu situación y una recompensa que no esperabas. Abre tu corazón para no aislarte de los tuyos.

Horóscopo semanal Escorpio

Centra tu atención en lo que deseas y no permitas que nada te distraiga ni te haga bajar la guardia ante un asunto de tu vida que te interesa mucho y te preocupa. Pese a aparentar una gran resistencia, puedes sentirte vulnerable y con la sensibilidad a flor de piel. La Luna Nueva favorece el ámbito de los amigos, que serán de gran apoyo y un regalo para ti.

Horóscopo semanal Aries

La Luna Nueva te envuelve con su protectora energía. Aprovecha para comenzar algo que tienes en mente o avanzar en algún asunto que te interesa porque puedes conseguir merecidos éxitos. Con los buenos aspectos que te hace el planeta Venus, todo será posible en el amor… Déjate llevar por tu corazón. El viento sopla a tu favor y vas a sacar el mejor provecho de las circunstancias.

Horóscopo semanal Géminis

Ten claros tus objetivos porque los buenos aspectos de Marte te transmiten el impulso que necesitas para hacer todo lo que te propongas. Si quieres algo, ponte en marcha ya porque te van a sorprender los resultados. Tu intuición no se va a equivocar. No te guíes por influencias externas y escúchate solo a ti. La Luna Nueva te ayuda a resolver un tema familiar.

Horóscopo semanal Tauro

Te vas a sentir confiado y seguro, y ahora es el momento de activar tu vida social porque puedes hacer contactos y amistades que influyan positivamente en tu futuro. Si tienes en mente un proyecto o algún plan, ahora podrás impulsarlo y llevarlo a buen puerto. La Luna Nueva favorece la suerte y el amor, y alguien puede volver a tu vida en un momento decisivo.

Horóscopo semanal Virgo

Muchas felicidades. El Sol y la Luna Nueva en tu signo transforman tu vida y te traen éxitos. Valdrá la pena apostar por lo que quieres, aunque conlleve salir de la comodidad y la rutina. El planeta Mercurio, que estaba retrógrado en tu signo, el día 15 se pone directo y vas a notar que la comunicación fluye y que conectas de maravilla con la gente.

Horóscopo semanal Cáncer

La Luna que se alcanzó en tu signo el día 9 contribuye a que atravieses una fase muy creativa, que te promete logros y te aleja de dificultades y decepciones. Vas a estar muy protector con las personas que quieres y, si estás distanciado de alguien, la Luna Nueva te va a ayudar a dialogar y a acortar distancias. No dudes de que la ocasión que estás esperando acabará por llegar y beneficiarte.

Horóscopo semanal Piscis

Necesitas serenidad para no caer en errores del pasado que te pasaron factura. El planeta Saturno retrógrado en tu signo hace que seas consciente de tus límites y te impone mucha cordura a la hora de actuar. La Luna Nueva enfrente de tu signo armoniza tu vida y te aporta el equilibrio que necesitas. Ama con la generosidad que tú tienes, sin pretender cambiar nada del otro.

Horóscopo semanal Libra

La Luna Nueva te aconseja pasar momentos a solas para que reflexiones y alejes de tu mente pensamientos negativos que te condicionan. Pueden desencadenarse cambios que te provoquen desconcierto e inquietud, pero van a traer consigo un regalo que descubrirás pronto. Marte en tu signo no deja que te rindas y te llena de energía para que nada pueda contigo.

Horóscopo semanal Leo

Tienes muchas responsabilidades y no puedes con todo a la vez. Márcate unas prioridades y actúa en consonancia. La Luna en tu signo, los días 11 y 12, te transmite calma y equilibrio para enfrentarte mejor a tus conflictos y poder solucionarlos. Con Venus en tu signo, tus deseos amorosos pueden verse cumplidos. La Luna Nueva puede traerte algún golpe de suerte en tu economía.

Horóscopo semanal Sagitario

La Luna Nueva te conduce al éxito y te ofrece días fabulosos para iniciar algún proyecto o destacar en lo que hagas. Podrás ocuparte con más intensidad de algo que te interesa y los buenos resultados no se harán esperar. El planeta Venus, muy bien aspectado, te aporta un magnetismo especial y trae armonía a tu vida, y en especial a tus relaciones.

Horóscopo semanal Capricornio

La favorable energía astral da rienda suelta a tu creatividad, y vas a tener unas ideas tan brillantes que destacarás. Estarás muy colaborador, lo que favorecerá la armonía y la fluidez en las relaciones, incluso puedes enamorarte… La Luna Nueva puede traerte cambios y novedades en el trabajo, con sorpresas que te alegrarán. Un viaje inesperado iluminará tu vida.