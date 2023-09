El revés que Joaquín Prat confirma para Daniel Sancho da un vuelco absoluto a su futuro

El nombre de Big Joke, el número dos de la policía Tailandesa, ha ocupado un lugar preminente en el crimen de Daniel Sancho y, ahora, vuelve a la primera línea con su entrevista exclusiva para ‘Vamos a ver’, el nuevo magacín matinal de Joaquín Prat en Telecinco. Sus declaraciones dan un vuelco al horizonte penal del caso.

Tras confirmarse que la familia Sancho habría decidido prescindir del abogado tailandés con el objetivo de establecer una línea de defensa que nos diste de la planteada por el equipo de abogados español encabezado por Marcos García Montes, el equipo de ‘Vamos a ver’ ha hablado con quien ha sido uno de los cerebros de la investigación del asesinato de Edwin Arrieta.

En sus declaraciones al equipo de Joaquín Prat, Big Joke tiene claro que la condena del hijo de Rodolfo Sancho va a ser condenatoria, pero que el caso no se va a resolver en unos pocos meses, si no que habrá que esperar entre 12 y 14 meses para darlo por cerrado en contra de lo previsto.

Y ha lanzado una preocupante advertencia si Daniel Sancho cambia de línea y pasa de ser colaborativo como hasta ahora a negar los hechos. «Si niega los cargos se enfrentará a pena de muerte, pero si se declara culpable, será cadena perpetua. Suya es la decisión», avisa el policía al periodista de ‘Vamos a ver‘ que le ha realizado la entrevista.

No obstante, el mayor revés se ha producido cuando Joke ha constatado ante los micros del magacín de Joaquín Prat que Daniel tendrá que cumplir la condena de manera íntegra en Tailandia, sea el tiempo que sea. Así, ha asegurado que no habría posibilidad de una extradición a España como pretende la familia mientras ha insistido en varias ocasiones en que el asesino confeso deberá seguir colaborando si no quiere acabar «en el corredor de la muerte».