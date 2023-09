El novio de Oriana Marzoli clama que ha sido expulsada de ‘GH VIP’ «por deseos de la producción»

Nueva e inesperada polémica en ‘GH VIP 8’. ‘Así es la vida’ anunciaba que Oriana Marzoli había decidido abandonar la casa del reality de Telecinco. El súper así se lo comunicaba a los compañeros dejando en el aire los motivos por los que la venezolana se había marchado abruptamente de la casa.

Sin embargo, poco después, Oriana Marzoli se defendía a través de sus redes sociales desmintiendo que ella hubiera abandonado voluntariamente ?GH VIP’ y amenazando con tomar medidas legales.

«Desmiento categóricamente que haya abandonado ‘GH VIP’. Cualquier información oficial o extraoficial que dice que yo he abandonado es falsa de toda falsedad. Ya se sabrá toda la verdad, para lo cual me reservo el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes», publicaba Oriana Marzoli en su cuenta de Instagram.

Minutos después, la cuenta oficial de ‘GH VIP’ contraatacaba al publicar un vídeo en el que se veía cómo Oriana si pedía abandonar el concurso. «Yo me largo, qué quieres que te diga. No voy a jugar. Yo me largo y punto. No me importa una mierda. A otra. A mí no. Ábreme por favor. No lo voy a seguir soportando. Ya está, me quiero ir, no aguanto más», dice una Oriana muy altiva pidiendo irse del programa.

Las últimas imágenes de Oriana en la casa y los motivos que la han llevado a tomar la decisión de abandonar el reality, este domingo a las 22.00H en ‘Gran Hermano VIP: El Debate’#GHVIPGala3 #GHVIP29S pic.twitter.com/2xnRf3E0oq — Gran Hermano (@ghoficial) September 29, 2023

El novio de Oriana Marzoli ataca duramente a ‘GH VIP’

Para echar más leña al fuego, Daniele dal Moro, el novio de Oriana que ya la lio en la segunda gala del reality ha cargado duramente contra ‘GH VIP 8’ en su cuenta de Instagram asegurando que Oriana no había abandonado.

«Ella no abandonó pero fue expulsada por deseos de la producción«, empieza diciendo el italiano. «Seguramente todas las cosas sucias que hicisteis tanto con ella como conmigo no quedarán encubiertas. Y con la misma seguridad emprenderíamos acciones legales», advierte el novio de la venezolana.

«En fin, tu programa es verdaderamente asqueroso y no lo digo yo, lo dicen los números«, prosigue diciendo Daniele Da Moro en clara alusión a la crisis de audiencia que atraviesa ‘GH VIP 8’. «Pero refleja profundamente la gente de mierda que sois«, sentencia.