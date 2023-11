Al descubierto el motivo por el que Oriana Marzoli ha roto su relación con su novio Daniele

Este sábado 11 de noviembre, ‘Socialité’ arrancaba su emisión con una exclusiva: dos personas muy famosas han puesto punto y final a su relación. Además, según ha revelado Nuria Marín, la separación no ha sido precisamente amistosa. Finalmente se descubría que la protagonista de esta ruptura era Oriana Marzoli.

Así lo ha anunciado uno de los reporteros del programa de Telecinco: «Oriana Marzoli y Daniele Del Moro lo han dejado». Una noticia que era confirmada por la propia exconcursante de ‘GH VIP 8’ a ‘Socialité’: «El jueves yo me fui de casa. Me he venido con mis cuatro maletas de 32 kilos a España solita».

Además, la venezolana confesaba sus sentimientos hacia él: «Es una persona de la que he estado muy enamorada. Pero ha habido cosas que son las que yo ya no soporto». «Que he dejado todo aquí: mi madre, mi coche, mi perro, mis amigos y mi trabajo. Tampoco quiero estar leyendo y viendo cosas tan feas que está diciendo sobre mí», ha reconocido.

Oriana Marzoli desvela el motivo de la ruptura

Por último, durante su conexión telefónica con el equipo de ‘Socialité’, Oriana Marzoli ha desvelado el motivo de la separación: «Me duele bastante». Y es que ha habido likes, comentarios e intercambios de teléfonos que no han gustado nada a la joven. «Yo no he visto una infidelidad en sí, pero sí que ha habido muchos detalles con varias chicas», sentencia.

Cabe recordar que el principal motivo por el que Oriana abandonó ‘GH VIP 8’ es porque echaba mucho de menos a su novio. De hecho, nada más abandonar la casa de Guadalix, puso rumbo a Italia para reencontrarse con él. Eso sí, no sin antes despotricar a través de sus redes sociales contra el programa de Telecinco.

Oriana Marzoli y Daniele del Moro se conocieron a finales del año 2022, cuando ambos participaban en ‘Grande Fratello VIP 7’, la versión italiana de ‘GH VIP’. En este reality iniciaron una relación plagada de altibajos. Un año después, han puesto fin a su noviazgo e incluso se han dejado de seguir en redes sociales. Una ruptura que, todo parece indicar, será tormentosa.

Y es que Daniele no ha tardado en arremeter contra su ex novia, de la que ha llegado a decir que es «la reina de los imbéciles que se cree todo lo que le digan. Tiene un garbanzo en la cabeza y me crea problemas. Todo lo que he hecho estos meses no ha sido valorado y estoy muy cabreado».