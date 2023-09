El mal trago de Jorge Javier al dar el relevo a Marta Flich como presentadora de ‘GH VIP 8’

El regreso de ‘GH VIP’ está a la vuelta de la esquina. Precisamente por ello y ante el fiasco en audiencias de las últimas apuestas de Telecinco, la cadena se esmera en aumentar la promoción del reality, pues es la última baza que les queda. Una decisión que ha motivado la aparición de Marta Flich en ‘Cuentos chinos‘ con Jorge Javier Vázquez.

La presentadora, que recoge el testigo del catalán y asume el reto de ponerse a los mandos del reality por primera vez, ha dado a conocer algunas novedades impactantes. De igual manera, ha querido avanzar algunos detalles (pocos) del renovado e inmenso plató: como el color de los sofás, azul, o la tonalidad del logo de ‘GH VIP’.

Nada más conectar con Jorge Javier Vázquez, la presentadora de ‘GH VIP’ ha compartido: «Estoy nerviosa, pero estoy súper emocionada. He ido a la casa, he visto a la casa. Sé el casting, os va a gustar y os va a sorprender. Estoy en el plató y no te puedes hacer la idea de cómo es».

En la misma línea, Marta Flich ha proseguido ofreciendo pinceladas del plató en el que se desarrollarán las galas. «Tiene un elemento especial en el que vamos a empezar y hasta ahí puedo leer», ha deslizado.

«Es bien poquito, da la impresión de que es un sofá», ha comentado con cierta sorna Jorge Javier. Ante ello, Marta ha proseguido cebando el anhelado regreso de ‘GH VIP’: «Es un sofá, has acertado. Un sofá azul. Ya sabes que mañana se va a saber el casting al completo, mañana vamos a tener todas las sorpresas».

Antes de concluir su intervención, Marta Flich también ha querido lanzar un muy importante mensaje a los seguidores del formato: «Atención fans de ‘GH VIP’ las mecánicas vuelven, vuelven los juegos. Lo vais a pasar increíble y esto sabéis que va a ser ya mañana, ‘GH VIP 8′».

¡FALTAN 24 HORAS PARA EL ESTRENO DE #GHVIP8!



Vuelve la vida en directo.

Vuelve Gran Hermano VIP#GHVIP | @martaflich te estamos esperando… pic.twitter.com/ElftaGVC8J — telemagazine (@telemgzn) September 13, 2023

El cariñoso mensaje de Jorge Javier Vázquez a Marta Flich

Después de que Marta avanzase los detalles más relevantes de ‘GH VIP’, Jorge Javier ha tomado para despedirse. Una ocasión que el presentador ha aprovechado para alabar el trabajo de su compañera y desearle lo mejor aunque se trate de un mal trago para él entregar el testigo después de conducir la sexta y séptima edición: “Te deseo lo mejor a ti como presentadora y a todo el equipo de ‘Gran Hermano VIP’… Lo estaremos viendo por supuestísimo aquí en Telecinco. ¡Felicidades, Marta!». «Te quiero mucho Jorge», le ha respondido ella.