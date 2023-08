El Maestro Joao sentencia lo que de verdad piensa de que Marta Flich presente ‘GH VIP’

El 14 de septiembre tendrá lugar el gran estreno de ‘Gran Hermano VIP 8’ con Marta Flich como nueva presentadora. Y el Maestro Joao se ha pronunciado sobre qué espera de ella y del regreso de ‘GH VIP’ para Outdoor, la plataforma de contenido multimedia de Mediaset.

El vidente es muy claro sobre su opinión de Marta de cara a este enorme desafío de ponerse a los mandos del reality por antonomasia de la televisión. «Me encaja Marta porque yo creo que tiene mucha personalidad, es muy recta, muy seria, muy profesional y muy disciplinada», dice alto y claro.

«Yo la veo y me transmite, traspasa la barrera y, cuando habla, te llega. Es decir, yo la veo generalmente trabajar y me interesa lo que dice, me llama; lo que se dice traspasar la barrera. Lo más importante es que se sienta cómoda», ha añadido el Maestro Joao en esa entrevista para el portal del grupo audiovisual.

Respecto a qué espera de ‘GH VIP 8’, el futurólogo también se ha mostrado muy contundente, poniendo el foco en un cuestión que muchos fans del formato reclaman. «Me gustaría muchísimo que volviesen a la esencia de ‘Gran Hermano’, a la esencia de esas personas que se veían encerradas como cobayas, absolutamente sin ninguna información, sin nada que de alguna manera impulsase a ir hacia un lado u otro, sino lo que es convivencia pura y dura», señala Joao.

Y, en ese sentido, parece tener la clave. «Yo creo que incluso hasta con menos espectáculo dentro. Yo lo pondría todo más plano porque lo que nos interesa ver, en este caso a mí, es desde cómo nace una trama, desde lo puro, todos esos momentos de angustia, de miedo, de ver que se van y que no dicen ‘bueno, me voy, pero voy a sentarme en el plató… Es decir, ver la esencia pura y dura», remata el Maestro Joao.