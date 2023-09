El histórico personaje de ‘La que se avecina’ que va a regresar en su temporada 14

‘La que se avecina‘ se está convirtiendo en una de las series más longevas de la historia de la televisión en España. Criticada, polémica, surrealista, zafia… La comedia de los hermanos Caballero no ha pasado desapercibida ni mucho menos en estos últimos años. Y, pese a todo, se mantiene a flote. De hecho, continúa rodando la temporada 14 que se estrenará próximamente en Amazon Prime Video. Los vecinos de Montepinar se han trasladado a la calle Contubernio, y nuevas rivalidades están surgiendo entre ellos.

Pero no solo eso, sino que esta temporada 14, además de contar con nuevas tramas, nos trae de vuelta a personajes que creíamos que no volverían. Y el regreso más inesperado es el de Ernesto Sevilla. El cómico interpretó durante 45 capítulos a Teodoro Rivas, el hermano de Amador. Pero no le habíamos vuelto a ver desde la temporada 11, cuando se quedó en Ibiza, tratando de hacer carrera de DJ. Ahora regresa según avanza Formula TV.

Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella en ‘La que se avecina’

Nuevos regresos a ‘La que se avecina’

El cómico no será el único que vuelva en esta temporada 14. Veremos de nuevo a los personajes de La Chusa, que interpreta Paz Padilla; los hijos de los Cuquis, a los que dan vida Nano Boza, Rodrigo Espinar, Álvaro Giraldo y Carlota Boza o Bárbara Grandío, que interpreta a Sonia. También volveremos a ver a Miren Ibarguren dando vida a Yolanda Morcillo, y a Macarena Gómez, que interpreta a Lola.

Además, veremos como llegan nuevos vecinos a Contubernio, 49. ‘La que se avecina‘ se prepara para recibir a dos personajes de la serie ‘El Pueblo’, interpretados por Ana Arias y Raúl Peña. Y también tendremos a Rocío Marín, que tiene la difícil tarea de sustituir a Laura Gómez-Lacueva interpretando a Greta, ya que la actriz falleció a principios de 2023.

¿De qué va la temporada 13 que acaba de estrenar Telecinco?

Los inquilinos del Mirador de Montepinar se ven obligados a trasladar su residencia a un edificio del centro de la ciudad, tras la expropiación de sus viviendas. Una vez en su nuevo hogar, situado en el 49 de la calle Contuberino, no tardan en conocer a la implacable presidenta que lidera la comunidad de vecinos. Poco a poco, y sin perder el humor que les caracteriza, no les queda otra que ir adaptándose al nuevo vecindario.