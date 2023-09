El burdo montaje porno en el que Susanna Griso se ha visto envuelta: «¿Esto es denunciable?»

‘Espejo Público‘ se ha centrado esta mañana en informar sobre el caso de chantaje sexual que ha ocurrido en Almendralejo donde más de 30 menores han sido víctimas de extorsión con imágenes suyas en las que aparecen desnudas y que han sido manipuladas con inteligencia artificial. Esta noticia ha dado lugar a que Susanna Griso relate que ella también ha sido víctima de montajes con su imagen.

Antes de contar su historia, Suanna Griso ha querido preguntar a los colaboradores de ‘Espejo Público’ cómo se sentirían si les ocurriera algo parecido. La primera en coger la palabra ha sido Marta Robles, que ha relatado que esta no es una práctica nueva por la IA: «Fotos falsas se llevan haciendo desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que con la inteligencia artificial son más creíbles».

«Si no tenías fotografías desnuda, pasaban una tuya en bikini o la más desnuda que tuvieran. De ahí, cuando volvían a pinchar, linkaban directamente a páginas porno. Por tanto, es un cebo para la propia pornografía», ha añadido la colaboradora, resaltando la gravedad del asunto.

Susanna Griso, víctima de un montaje porno en el que aparece haciendo una felación gracias a la Inteligencia Artificial

Tras ella, Susanna Griso ha contado su historia, que tuvo lugar en ARCO, la feria de arte contemporáneo de Madrid. «Yo llegué un día a ARCO con mis hijos y entro en una sala oscura donde se oían gemidos. Había mucha gente esperando y dije: ‘Bueno, pues voy a ver qué es’. (Y era) Yo, entre otras presentadoras. Aprovechaban los frames en los que tenemos la boca abierta para hacer lo que os podéis imaginar: una felación«, ha relatado.

Como era de esperar, el hecho de que estuvieran utilizando su imagen para crear un espectáculo pornográfico no hizo ninguna gracia a Susanna Griso, que rápidamente quiso ponerlo en manos de las autoridades. No obstante, recibió una respuesta completamente inesperada: «Llamé y pregunté: «¿Esto es denunciable?» Y me dijeron: «Es arte». Ah, pues muy bien«. Por suerte, ahora sí es algo denunciable y constitutivo de delito.

Por último, ha sido Mariló Montero la que ha querido pronunciarse. «Cuando presentas informativos cogen la captura de pantalla. Cuando estás haciendo una vocalización la congelan y al lado ponen una fotografía que vaya acorde a su mentalidad perversa y la administraban en páginas pornográficas», ha sentenciado la colaboradora de ‘Espejo Público’.